Lanzaron el premio “Joven Empresario de Santiago del Estero”

24/03/2019 - El lunes 8 de abril, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, se entregará el premio “Joven Empresario de Santiago del Estero”, impulsado por las cinco cámaras de comercio de la provincia y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) a través de su rama Came Joven.



En ese contexto, se abrió la convocatoria a jóvenes empresarios y emprendedores de toda la provincia para inscribirse en el certamen dando a conocer su proyecto.



El titular de la Subcomisión de Jóvenes del Centro de Comercio e Industria de La Banda, Elías Nassif, a cargo de la coordinación de este evento señaló: “El objetivo de este premio es destacar y promover a los jóvenes empresarios de la provincia.



El reconocimiento apunta a galardonar a los que se han destacado en diferentes actividades en función de su vocación emprendedora”.



A tal fin se unieron las Cámaras de Comercio de Santiago, Añatuya y los Centros de Comercio de La Banda, Frías y Las Termas en busca del Joven Empresario santiagueño que representará a la provincia en el premio Joven Empresario Argentino que promueve anualmente la Came.



Para participar es necesario cumplir los siguientes requisitos: ser empresario o emprendedor, tener entre 18 y 40 años, poseer Cuit activo, no estar afectado (Veraz) y enviar un video pitch contando a cerca de su actividad.