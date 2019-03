Una mujer dijo ser profesora, oriunda de España, y denunció que fue abusada en La Banda

- La aparición de una mujer que dijo ser profesora de nacionalidad española y denunció que fue abusadamovilizó a distintas dependencias de la ciudad de La Banda, durante las últimas horas de la noche del viernes.



Todo comenzó pasadas las 22.30, cuando efectivos que estaban de guardia en la Departamental Cuatro advirtieron la presencia de una mujer -de 34 años- quien contó que se despertó tirada en la terminal de ómnibus, ubicada en la intersección de República del Líbano y Alberdi.



Según revelaron las fuentes, la mujer -quien tenía una marca en la frente, en forma de cruz, realizada con pintura de uñas de color rojo- se identificó como Victoria Sandy Monserrat Laycone, con domicilio en Barcelona.



Ante los efectivos, la mujer contó que llegó a nuestro país hace aproximadamente una semana por razones de trabajo. Expresó que visitó las provincias de Jujuy, Tucumán, y a nuestra ciudad llegó cerca del mediodía del jueves.



Tras su arribo, según el relato de la mujer, se dirigió a un local de comidas -ubicado en avenida Belgrano y Besares- en donde almorzó y que desde ese momento no recuerda nada más. Dijo que se despertó en el piso de la terminal de ómnibus, mareada, cansada, con ropa que no era de ella y sin el dinero que traía. La profesora reveló que tenía dolores en su cuerpo, especialmente en sus zonas genitales, y sostuvo que había sido abusada sexualmente. De inmediato se la trasladó hasta Sanidad policial donde fue examinada por el médico de guardia, quien informó que no tenía ningún tipo de lesiones, según trascendió de la policía.



La fiscal de turno -Dra. Marta Elena Ovejero- ordenó que se solicitara a través de Convenio Policial información de la mujer. Según revelaron las fuentes, la misma no tendría antecedentes penales.



Por orden del juez de Control y Garantías -Dr. Carlos Ordóñez Ducca- fue trasladada al hospital Independencia para ser allí atendida.



Según revelaron las fuentes, una oficial de policía realizó una denuncia en contra de la profesora, ya que mientras era trasladada al nosocomio, se volvió en contra de la uniformada, provocándole lesiones en los brazos.



Mientras tanto, personal de la División Trata de Personal realiza averiguaciones a través de la embajada para dar con sus familiares.