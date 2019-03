Mitre busca levantar cabeza ante un también necesitado Olimpo

24/03/2019 - Mitre se presenta esta noche, en el 8 de Abril para afrontar un partido clave para sus aspiraciones en el Nacional B. El Aurinegro, desde las 21, medirá fuerzas ante Olimpo de Bahía Blanca que se encuentra comprometido con el descenso. La victoria es igual de imperiosa para el dueño de casa teniendo en cuenta que no logra ganar desde hace seis partidos y esa racha negativa lo sacó de la zona de clasificación al torneo Reducido.



Como consecuencia de esa mala racha, en la semana y luego de la derrota 0-3 de la fecha pasada ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, la dirigencia tomó la determinación de desvincular del cargo de entrenador a Alfredo Grelak, por lo que esta noche estará a cargo del equipo Arnaldo Sialle, quien asumió al dejar de lado su cargo de mánager de la institución.



Además de la salida de Grelak, la misma comisión directiva rescindió el contrato del defensor Ezequiel Bonacorso, tras viralizarse un diálogo subido de tono de este con un hincha, por las redes sociales.



Por ese motivo, más las aspiraciones de pelear por un ascenso, esta noche será un partido clave para el Aurinegro. El rival también tiene sus necesidades, pero Mitre contará con el apoyo de la gente, dandole un plus extra al equipo de Sialle.



El equipo



En cuanto a lo deportivo, el flamante entrenador realizará al menos dos variantes con respecto al equipo que cayó en Puerto Madryn.



El marcador lateral por derecha, Brian Mieres llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir con una fecha de suspensión.



En su lugar ingresará el mediocampista Daniel González. Con ese cambio, Nelson Benítez jugará como marcador lateral y González actuará como mediocampista por izquierda.



La otra modificación, sería el ingreso de Franco Ledesma en lugar de Matías Moisés, en la zaga central, teniendo en cuenta que Moisés se resintió de una dolencia en la semana, aunque sería esperado hasta último momento.



Además, Pablo Ruiz estará en la ofensiva y el tucumano Joaquín Quinteros se desempeñará unos metros más retrasado, en el sector de los volantes, como principales novedades.



El que habló en la semana, con la prensa, fue el defensor Franco Ferrari, quien se mostró dolido por el momento, pero con la confianza de poder salir de esa situación.



“De esta situación se sale trabajando, no queda otra. Vamos a seguir metiéndole mucho sacrificio, nos quedan cinco fechas y tres de ellas de local. Tenemos que hacernos fuertes en casa para volver a la senda de la victoria cuanto antes. no tengo dudas que esto es una mala racha y cuando cambie, las cosas van a ser diferentes y los juegos no serán tan cuesta arriba. Ojalá podamos volver a tener esa confianza que nos permitió hacer cosas buenas. No nos olvidamos de jugar, estoy seguro que esto es un tema de mentalidad, de confianza y hay que retomar todo ello”.



“Quizás en los últimos partidos nos está costando ser el equipo que golpea primero”, cerró el jugador rosarino.