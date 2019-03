El “Ferro” ganó un partidazo en Tandil

Fotos Foto gentileza: Diario El Eco de Tandil.

24/03/2019 - En la lluviosa noche de Tandil, la fiesta fue toda ferroviaria. Central Córdoba derrotó anoche a Ramón Santamarina de visitante, por 2 a 1, en el marco de la fecha 20 de la Primera B Nacional. El “Bicho” Rossi fue el héroe al anotar un doblete en el segundo tiempo, que le permitió a los de Coleoni dar vuelta un partido vital de cara a la clasificación al Reducido. Osurak, a los 4’ del primer tiempo, había puesto en ventaja a los locales.



El comienzo del partido mostraba a dos equipos que se estudiaban, pero Santamarina fue muy eficaz y pegó rápido. Después de un centro bajo desde la derecha, apareció como un tren Osurak por el medio del área y “fusiló” a un Taborda que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. Central marcó mal y a los 4’ estaba abajo 0- 1.



A la visita se le hacía difícil poder jugar en campo rival. Santamarina jugaba con la diferencia y buscaba los espacios sin desesperarse. El “Ferroviario” elegía el sector izquierdo para atacar y en varias ocasiones, Barrionuevo le generó problemas al elenco local. Cuando promediaba la primera etapa, una lluvia torrencial complicó el trámite del encuentro. A los 28’ Bogado tuvo el segundo, pero su derechazo salió muy cerca del arco de Taborda.



El equipo de Coleoni siguió padeciendo la falta de generación de juego y prácticamente no pateó al arco en esos 45 minutos iniciales. Apenas un cabezazo de Dutari que Casas controló sin inconvenientes a los 47’, fue la única chance para el elenco santiagueño.



En los primeros minutos de la etapa complementaria, Central Córdoba mostraba otra actitud. Salió a jugar decididamente en campo rival y tuvo un par de ocasiones en las que sus delanteros no llegaron a conectar. El equipo santiagueño entendía que para empatar el juego, había que cambiar.



Santamarina pasó el sofocón y volvió a controlar el juego minutos más tarde. La gente pidió penal por un supuesto foul a González y el “Ferro” aprovechó el desconcierto para llegar con claridad, en una jugada que no pudo culminar Rossi. El elenco local se replegó peligrosamente y Central Córdoba merodeaba el empate. A los 20’, el empate llegó de pelota parada. A la salida de un córner, el “Bicho” Rossi apareció sin marca para ajusticiar al debutante Casas y anotar el 1 a 1 parcial. El “Ferro” alcanzaba la igualdad y era justo.



Central Córdoba no bajó la intensidad y siguió buscando, ante un rival que sintió el cachetazo. Hasta que a los 43’ Rossi recibió en el área, enganchó con mucha clase y desde un ángulo cerrado, definió de manera magistral para poner el 2- 1. Así, el “Ferro” se trajo tres puntos de oro.