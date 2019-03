El “Ciclón” y Colón no se sacaron ventajas

24/03/2019 - San Lorenzo de Almagro, al que el Comité de Disciplina de la Superliga Argentina de Fútbol le descontó seis puntos por irregularidades en las declaraciones juradas de los jugadores, igualó anoche 1 a 1 con Colón de Santa Fe, en un partido pendiente de la 18ª fecha del certamen. Nicolás Blandi (5’ Pt) abrió la cuenta para San Lorenzo y empató Luis “Pulga” Rodríguez (46’ Pt). El encuentro se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón, y fue arbitrado por Fernando Echenique. Antes del inicio se hizo un minuto de silencio en memoria de José Luis Saldaño, ex jugador de Colón que falleció el jueves pasado. El partido que puso al día la Superliga había sido postergado el 9 de febrero pasado debido a un virus estomacal que afectó a varios jugadores de Colón luego del viaje a Buenos Aires para jugar con Lanús en la fecha anterior, la 17. Arrancó mejor San Lorenzo, que en la primera acción de riesgo llegó a la apertura, con un buen pase de Fabricio Coloccini a Blandi, quien tras pararla de pecho batió a Leonardo Burián con un derechazo cruzado. Insistió San Lorenzo, que tuvo el gol nuevamente con Nicolás Reniero, pero su cabezazo desde el centro del área se fue muy cerca del palo izquierdo de Burián. Después el partido se cayó y no hubo un dominador claro, y despertó sobre la media hora, con un tiro libre de Tomás Chancalay que desvió Reniero y dio en el travesaño, y sobre el cierre con un tiro libre de Cristian Bernardi que exigió a Sebastián Torrico hacia su derecha. Hasta que en el descuento del primer tiempo Víctor Salazar falló en el anticipo a un pelotazo de Gonzalo Escobar, escapó Marcelo Estigarribia por izquierda y envió un centro bajo que conectó Rodríguez al gol. Complemento En el complemento San Lorenzo volvió a tomar protagonismo y llegó en los primeros minutos con un centro “envenenado” desde la derecha del ingresado Marcelo Herrera que despejó Burián con esfuerzo; y después el propio Herrera recibió de Reniero, probó desde fuera del área y la pelota se perdió por la izquierda. El visitante tuvo la posesión de la pelota, pero no pudo vulnerar el andamiaje defensivo de Colón, que aglutinó mucha gente en su campo y que cuando tuvo la pelota trató de hacer salidas prolijas, y también llegó con remates desde lejos, de Rodríguez y de Fernando Zuqui. Luego el partido se hizo friccionado, los minutos transcurrieron en la intrascendencia y no pudieron sacarse ventajas. Visión de Reniero El volante de San Lorenzo Nicolás Reniero aseguró que el primer tiempo de anoche en el empate 1 a 1 con Colón en Santa Fe, en un partido pendiente de la fecha 18 de la Superliga, fue “lo mejor” de su equipo en el torneo. “Lo que hicimos hoy (por anoche) en el primer tiempo fue lo mejor de San Lorenzo en el torneo. Por una desconcentración nos empataron justo en el último minuto antes de irnos al descanso, pero me quedo con el rendimiento”, indicó el mediocampista. “Nos vamos con ese sabor amargo del empate por un error, pero no podemos quedarnos en eso ni hacer un análisis total por esa jugada. En líneas generales creo que el partido de anoche nos deja muchas cosas buenas, más allá de que , más allá de que hay que trabajar para seguir corrigiendo errores”, agregó. El volante Nicolás Reniero consideró que su equipo “mereció la victoria” pero lamentó “no poder encontrar los espacios para marcar un segundo gol”. “Nosotros no podemos pensar en lo que pasa afuera sino dar respuestas dentro de la cancha”, dijo.