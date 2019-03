Bruno Zuculini: “River no para de sorprenderme”

24/03/2019 - Bruno Zuculini hoy está viviendo un momento muy especial. Relegado por Leonardo Ponzio en el blanco de suplentes hasta hace poco tiempo, el volante central de River Plate nunca bajó los brazos y hoy tiene la posibilidad de ser uno de los titulares en el equipo de Marcelo Gallardo.



La suerte cambió para él y todo por mérito propio. En una entrevista con el sitio oficial del club, Zuculini reconoció que la llegada a River le cambió su vida futbolísticamente.



“Soy un privilegiado en estar acá. El otro día, cuando salí de la cancha en el partido contra Independiente y la gente me aplaudió, sentí una gran emoción. Ellos te agradecen de corazón lo que vos hacés dentro del campo de juego y eso es producto del esfuerzo en los entrenamientos y de creer que todo se puede lograr. Desde que llegué, River no para de sorprenderme. Por eso fue la mejor elección de mi vida el venir acá”, confesó.



Además, el oriundo de Escobar se llenó de elogios hacia Gallardo.



“Me enseño un montón de cosas y tácticamente me marcó cómo tengo que moverme posicionalmente en la cancha. Me corrigió la manera de pararme, cómo perfilarme para recibir la pelota, a dónde hay que presionar y estar concentrado en tomar las marcas o realizar las coberturas cuando el equipo está atacando, porque somos un equipo que ataca constantemente y estamos volcados siempre en campo rival. Me hizo un jugador completo”.



Hace algunos días, Ponzio sostuvo que “Zucu” va a ser su sucesor, y aquella fue una declaración que marcó fuerte en el espíritu de Bruno. “Que él haya dicho que puedo ser su reemplazante me motiva muchísimo para sacrificarme día a día y mejorar mi nivel”.