Santiago Lawn Tennis se quedó con un duro partido

24/03/2019 - El Santiago Lawn Tennis Club festejó en un vibrante partido ayer ante su gente en el parque Aguirre, en lo que fue la segunda fecha del Torneo Anual Regional de Rugby. Venció al fuerte Jockey de Salta por 26 a 23, para sumar sus primeros cuatro puntos del certamen.



El primer tiempo fue sumamente parejo y al minuto la visita se adelantó con un penal, pero el local reaccionó rápido y llegó al try a través de Augusto Mirolo. Sin embargo, en ese cambiante inicio, Jockey volvió a adelantarse 8 a 7 antes de los 20 minutos. Sobre el final, Mirolo acertó a los palos y dejó arriba a los rojiblancos 10 a 8.



La segunda mitad fue emocionante porque la paridad se mantuvo y el marcador fue cambiante. Así se llegó a un final emotivo con el marcador hasta que a cuatro del final la figura de la tarde, Augusto Mirolo, (autor de 19 de los 26 puntos) anotó el.penal que le dio la Victoria a su equipo que sumó así 4 puntos muy valiosos.



Old Lions y Santiago Rugby



Por su parte, Old Lions, que buscará su primer éxito en la Zona Campeonato al recibir a Universitario de Salta, y Santiago Rugby, que hará su debut en la Zona Desarrollo siendo anfitrión de Monteros RC de Tucumán, saldrán a escena esta tarde por el Torneo Regional del NOA 2019 en partidos que se jugarán desde las 16.30. Previamente, desde las 14.45, se jugarán los partidos de intermedia. Luego de su flojo debut ante Tucumán Lawn Tennis, en el que cayó 41 a 14 en un encuentro en el que no tuvo posibilidades, Old Lions irá en procura de cambiar su imagen en casa. Los dirigidos por José Molina sufrieron varias bajas para este 2019 y están buscando afianzar algunos jugadores para acercarse al funcionamiento que tuvo la pasada temporada.



Mientras tanto por la Zona Desarrollo, Santiago Rugby iniciará un duro camino, en el que el objetivo es meterse entre los 3 primeros para tener la chance de pelear luego el ascenso. Con un equipo joven pero que ya fue ganando rodaje, tiene con qué estar en el pelotón de arriba. La idea es hacer fuerte en casa.