Rosales: “Es necesario un gran acuerdo para sobrevivir y no caernos de vuelta al precipicio”

El pesimismo sobre el futuro económico es muy marcado

24/03/2019 - El consultor político y periodista Luis Rosales brindó una serie de definiciones en una charla realizada en el Nodo Tecnológico en la cual compartió un panel con el politólogo Raúl Aragón, en el que analizaron el escenario político económico.



Participó de un panel organizado por la Secretaría de Ciencias y Tecnología en conjunto con la Asociación Civil de Estudios Ciudadanos en la conferencia “Elecciones 2019 en la Argentina. Análisis y perspectivas de cara al año electoral” enmarcada en el Ciclo de Pensamiento Estratégico.



Rosales se refirió a cómo el esquema económico y social del país se construyó con “un sistema ideal con derechos para todos pero no se ha generado una economía que pudiera sostenerlo”.



También se mostró un tanto escéptico de la polarización de la que se habla (Macri o Cristina) y destacó que para salir de la situación actual es necesario un gran acuerdo que permita evitar la caída en una nueva crisis.



Rosales señaló que en la situación actual, “hay un plano financiero donde la verdad que la vorágine, la ansiedad, es la que manda; ese es un plano que se desarrolla en la Argentina más que en otra parte porque nos hace falta plata, mucha plata. Porque por diferentes razones, en los últimos años, la Argentina se ha ido tornando desde el punto de vista de la razonabilidad económica, en inviable. Cuando se va construyendo un sistema después es muy difícil salir de él, porque hay gente de carne y hueso en ese esquema”.



Puntualizó que “hemos escogido un sistema ideal con derechos para todos, pero por otra parte no se ha construido, por haber creído que se podía por decreto controlar la felicidad generalizada, una economía que pueda sostenerlo”.



Sueco y africano



“Hemos generado un sistema sueco con una economía que a nivel impositivo se parece más a Latinoamérica y a África, entonces es muy difícil sostener eso en el mediano plazo”.



Sobre el escenario político, señaló que para salir de la situación actual “se va a tener que resolver con una coalición de gobierno, pero una coalición de verdad”.



Citó como ejemplo la visita reciente de Manfred Lijter, un ex legislador que llevó adelante la unificación de las dos alemanias en la década del 90. Destacó que en una charla con dirigentes del oficialismo les indicó que “integrar un 40% de tus hermanos que viven en otro sistema antagónico en 3 meses y compatibilizar vialidad, vivienda, medios de comunicación, salarios, todos los órdenes de la vida con ese otro 60%, es algo un poco más complejo que poner de acuerdo a Carrió con Macri”.



No obstante, destaco que “hay países que lo han hecho, se han reconvertido, se han reconstituído pero por alguna razón nosotros estamos enfrentándonos todos los días en el mismo lugar”.



¿Polarización?



Asimismo, cuestionó el escenario de polarización que plantean algunas encuestas. “Tal vez no sea tan así, que hay una mega polarización. Porque polarización es la norteamericana donde hay un 45 y 45% y entre los dos partidos suman 90%. Acá estamos con 25% y 29% que suman poco más de 50% ¿y el otro 50%?. Tal vez nos estemos comprando la ficción favorecida por ambas mitades de que hay una extrema polarización que no se puede reconciliar ni poner de acuerdo y tal vez el país real pueda pasar por otro lado y sí se puedan poner de acuerdo más fácil”.



En este punto, indicó que “el acuerdo es para sobrevivir y no caernos al precipicio de vuelta, es el acuerdo que haría falta. Por eso me parece que por ahí pasan la cosas: afrontar los problemas reales de una vez porque si no los vamos a resolver de alguna forma, como hacemos siempre en el plano de lo financiero, del default, donde algunos vivos se van a llevar millones de dólares, el país más o menos va a zafar, nos va a dar la ficción que estamos rebotando y creciendo y nos va a hacer creer que somos no sé qué y a los 3 ó 4 años, de vuelta al precipicio porque no resolvemos los temas de fondo”.



Puntualizó que “los países a los que les está yendo bien ahora resolvieron los temas de fondo sin demasiado prejuicio. Aquí en la Argentina no nos animamos ni a plantearlos, ponemos todo bajo la alfombra”.