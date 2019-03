Organismos de DD.HH. esperan el pronto juicio a la “patota militar”

24/03/2019 - En un nuevo aniversario del golpe de Estado que implantó un gobierno militar y con ello un plan represivo y de exterminio de opositores, organismos locales esperan por la realización de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero.



Y la expectativa pasa porque se realice un juicio con nuevos actores. En esta oportunidad lo que denominan “la patota militar”. Se trata de efectivos militares, oficiales y suboficiales acusados de secuestrar y torturar a militantes del peronismo en un lapso de 10 días, entre el 19 y el 29 de noviembre. Los casos forman parte de las causas residuales que no fueron elevadas con las denominadas Megacausas 1, 2 y 3.



Los imputados por estos delitos y también por asociación ilícita son los militares (r): ellos son los oficiales José Ernesto Arce y José Colinos, y los suboficiales Julio Ramón Marchant y Cisterna. Estos si bien están mencionados por testigos en varios de los operativos de la privación ilegítima de la libertad y torturas en contra de numerosos integrantes del peronismo (la mayoría de la JP), sólo serán juzgados por el secuestro y torturas de los hermanos Julio Dionisio y Pedro Pablo Arias. Los sobrevivientes de este grupo de expresos políticos señalaron en sus testimonios que permanecían detenidos clandestinamente en el ex Batallón de Ingenieros de Combate 141 y que luego eran trasladados al excampo militar en Santo Domingo para ser torturados. Varios de estos militantes peronistas luego fueron puestos a disposición del Gobierno nacional y encarcelados en una prisión de Chaco.



Por otra parte, llegó al Tribunal Oral Federal la elevación a juicio de la causa contra el ex soldado Carlos Pithod, a quien se le atribuye una presunta participación en el procedimiento en el que fue secuestrada Ana María Mrad (noviembre de 1975 en inmediaciones de la exterminal de ómnibus de la ciudad Capital) quien continúa desaparecida.



Todos estos son nuevos actores que deberán sentarse en el banquillo de acusados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local tribunal conformado por los camaristas Federico Bothamley (presidente) y los vocales Abelardo Basbús y Enrique Liljedahl (subrogante, integrante del TOF de Catamarca). A su vez, el tribunal deberá fijar fecha para el juicio de estos casos (se habla de mayo), al que podría sumarse el del conscripto Gómez que denunció vejámenes durante su instrucción y que tiene como imputado al exmilitar Jorge D’Amico (tenía rango de oficial), indicaron fuentes judiciales.



La particularidad de este proceso, es que en esta oportunidad, quedarían exceptuado otros casos que fueron elevados a juicio y que tienen como imputados a miembros de la denominada “patota policial” que encabezó Musa Azar Curi (con cuatro condenas a prisión perpetua, tres de ellas por delitos de lesa humanidad y una cuarta por crímenes en tiempo de democracia). Este grupo integrado por miembros que respondieron a las órdenes del represor Azar Curi, actuaron en la órbita del desaparecido Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o “Side” local.



De esta manera, queda descartada la realización de una cuarta “Megacausa” como las anteriores, con maratónicas audiencias en procesos que duraban varios meses.