Melconian: “La estrategia de polarizar con Cristina afecta a la economía”

24/03/2019 - El economista Carlos Melconian aseguró que la estrategia del oficialismo de polarizar con Cristina Fernández “afecta enormemente a la economía”. Analizó que ese impacto no estará claro hasta que no se oficialicen los candidatos, pero aseguró que “va a ser continuo el esquema de volatilidad del dólar porque se mete la política en el medio”.



Consideró que “muy probablemente el dólar siga siendo el lugar de protección frente a cualquier estornudo”.



En declaraciones a radio Mitre, volvió a llamar al programa económico plan “Picapiedras” (por lo elemental) porque tiene como objetivo evitar la disrupción financiera, pero “no es un programa que vino a buscar la estabilidad. Podrá sí frenar la espiralización cambiaria e inflacionaria”, sostuvo Melconian.



Sobre la inflación, enfatizó que “estas políticas muy agudas como la que se está aplicando acá no tienen efecto inmediato, sino que puede tardar meses para encontrar alguna ruta”.



“No es un programa para ir a un dígito de inflación, pero trata de buscar aunque sea volver a los 20 y pico que tuvimos, lo cual no es descartable para algún momento de este año”, señaló. Pero, el número anual no será el proyectado en el Presupuesto (23%) porque ya el primer trimestre mostrará cifras de dos dígitos. Para marzo, la estimación que realiza su consultora “coquetea con el 4%”. Sobre el traslado de la devaluación a los precios, planteó que “todavía se sigue por la suba del dólar de 100% del año pasado”.



Melconian planteó la necesidad de que, gane quien gane las elecciones este año, “exista un programa con buen contenido y que haya acuerdos políticos para gobernar a través de ese plan”.



“Es clave recuperar la confianza y hacer un cambio de expectativas. Ahora no hay chances de cambiar nada; es un año electoral ya jugado, con un programa que lo único que quiere es evitar las espiralizaciones”, agregó.