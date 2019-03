Duhalde y Lavagna discrepan sobre Cristina y las internas

24/03/2019 - Roberto Lavagna no estaría de acuerdo con el acercamiento de su principal impulsor, Eduardo Duhalde, mientras que éste no comparte la resistencia del ex ministro de Economía de aceptar competir en las internas de Alternativa Federal.



El conflicto se desató desde que Duhalde dijo en un reportaje al diario La Nación: “Cristina me envió un mensaje, me dijo que no veía mal lo de Lavagna”. En el mundo de Lavagna se encendieron todas las alarmas porque ello suponía un acuerdo en marcha entre Alternativa Federal y el kirchnerismo.



De hecho, en Córdoba el exministro debió asegurar para disipar dudas que no habrá ‘indulto’ a los exfuncionarios con problemas judiciales. Tanto Massa como Urtubey salieron a desestimar cualquier pacto político. Massa dijo hace pocas horas: “Eduardo se equivocó al mostrar un posible acuerdo con Cristina”.



Desde las tiendas de Lavagna, desde un principio, deslizaron que las gestiones de Duhalde con Cristina Kirchner eran ‘no autorizadas’ y que el exministro “no será candidato de Cristina” ni permitirá ‘un acuerdo’ que podría interpretarse de impunidad judicial.



El expresidente ya detuvo esas gestiones. Su objetivo era lograr que Cristina Kirchner se retirara de la contienda y permitir la unificación del peronismo para las presidenciales del 27 de octubre.



Esos diálogos habían comenzado hace meses con llamados de dirigentes kirchneristas a Duhalde para buscar la unidad: Carlos Kunkel, Daniel Filmus, Guillermo Moreno, Oscar Parrilli, Axel Kicillof y José Ottavis, entre otros.



Incluso, le sugirieron organizar una reunión cumbre entre ambos expresidentes. Con las repercusiones negativas del lavagnismo, esa reunión nunca se llegó a hacer, y los contactos de Duhalde con el kirchnerismo se terminaron. Un hombre de Lavagna dijo: “Sería un suicidio político”. En el duhaldismo también cuestionan a Lavagna. Duhalde tomó nota de la dureza de Massa y Urtubey y del pedido del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en nombre de todos los gobernadores del PJ. En un almuerzo reciente en la casa de Duhalde, el expresidente analizó el tema con su exjefe de la Side Miguel Ángel Toma y con el dirigente histórico Hugo Franco.



Duhalde escuchó atentamente y dijo: “Sí, la verdad que la argumentación de ustedes es conveniente y racional, hay que pensarlo”.