Inmobiliarias indican que se construyen 11 edificios con unos 400 nuevos departamentos

24/03/2019 -

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE) Osvaldo Ruiz, sostuvo que la actividad de los desarrollos inmobiliarios ‘en pozo’ en la ciudad capital no se detuvieron durante el 2018 y tampoco lo hicieron en el inicio de este año, a la par que señaló que existen 11 desarrollos de este tipo en diferentes grados de avances.

Ruiz indicó a ELLIBERAL que ‘los desarrollos en pozo siguen adelante porque todas las empresas que están en Santiago son serias y la mayoría lo lleva adelante con capitales propios, no lo hacen esperando vender unos departamentos para continuar, son empresas importantes que tienen espaldas financieras para continuar las obras que empezaron’.

Destacó que la continuidad de las obras se realizan a pesar del alza de precios, porque en muchos casos ‘ya han comprado el material y la mano de obra no se ha encarecido como otros rubros, no es lo mismo la actualización que han tenido los salarios y los precios, inclusive los materiales no han subido más de un 25% y no van a la par de la inflación’.

El operador inmobiliario subrayó que ‘hay 11 desarrollos desde el pozo que siguen trabajando’. El último de ellos, sobre la avenida Roca a pocos metros de Urquiza. ‘Allí hay un emprendimiento nuevo en el que se van a construir unos 50 departamentos, alrededor de 100 cocheras y varios locales comerciales’, indicó.

Agregó que sobre la misma avenida Roca pero hacia el norte entre Libertad y Rivadavia, hay otros 3 emprendimientos más, además de otras unidades que se construyen sobre la calle Rodríguez, sobre la 24 de Septiembre y sobre la calle Mendoza.

‘Hay que calcular en promedio unos 35 departamentos por cada nuevo emprendimiento’, señaló al ser consultado respecto de cuántas unidades habitacionales sumarán estos edificios a los ya existentes.

Destacó que ‘la mayoría de los desarrolladores no está financiando la obra con la venta de los departamentos, sino con capitales propios. No tienen apuro en vender por eso no los han lanzado aún al mercado’.