Beatriz Salomón: “Hice nueve sesiones de quimioterapia, ya voy a estar bien”

25/03/2019 -

Beatriz Salomón contó que, en su lucha contra el cáncer, ya se hizo “nueve sesiones de quimioterapia. Han sido nueve lunes muy duros porque cada sesión te deja muy tirada, sin ganas y sin fuerzas. Aún tengo por delante tres sesiones más. Después me ponen en una máquina y me hacen un estudio para ser si la medicación está dando resultado. después, creo que vienen las pastillas. Es cruento, porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas, y entonces quedás en un estado de debilidad tremenda”, remarcó.