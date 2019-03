CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de marzo de 2019

25/03/2019 -

CANAL 7

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINÚACIÒN)

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

16.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE vs. OLIMPO

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL: COMERCIO vs. INSTITUTO DS

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 BÁSQUET POR CANAL 14: HURACÁN vs. ALTE. BROWN





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.56 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

03.24 PRIMICIA MORTAL

05.44 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.05 DUELO DE TITANES

08.21 GAME OF THRONES, ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

08.41 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN

10.42 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

12.36 JESÚS HENRY CHRIST

14.26 DUELO DE TITANES

16.41 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

18.34 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN

20.34 EL ENCANTO DE LA BESTIA

22.14 LOS OLVIDADOS





TNT

02.33 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

04.12 DESTINO FINAL 5

06.55 EN EL BOSQUE

09.06 EL PATRIOTA

12.06 EL PODER DEL TALISMÁN

13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.42 LA PROPUESTA

17.42 EL LIBRO DE LA SELVA

19.48 EL AVISPÓN VERDE

22.00 FRANCOTIRADOR

00.31 ELYSIUM





TCM

00.38 TERRENO SALVAJE

02.31 FURIA SALVAJE

04.02 LOST

04.48 LOST

05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 LA NIÑERA

06.50 LA NIÑERA

07.13 LA NIÑERA

07.35 LOST

08.23 LOST

09.09 LOST

09.54 LOST

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.53 LA NIÑERA

12.16 LA NIÑERA

12.38 LA NIÑERA

13.01 LOST

13.49 LOST

14.35 CASADOS CON HIJOS

15.00 CASADOS CON HIJOS

15.25 CASADOS CON HIJOS

15.50 CASADOS...CON HIJOS

16.15 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

19.31 TONTO Y RE-TONTO

22.00 FURIA SALVAJE

23.37 MALAS COMPAÑÍAS





SPACE

11.32 PUNTO DE QUIEBRE

13.48 CONDENA BRUTAL

15.50 TANGO Y CASH

17.43 HANNA

19.57 COLOMBIANA

22.00 AGENTES SECRETOS

23.55 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.





TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

* VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES DE LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”. COMO INVITADOS ESTARÁN LA AGRUPACIÓN SANTIAGO DEL ESTERO (MIGUEL SERRANO Y ADELA DE SAAVEDRA), MISHKI SIMI, LOS RAÍCES, ALMA COPLERA, LOS GRANDES AMIGOS, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ Y “DEMI” CARABAJAL.





CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

25/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10

(Cast) 22:20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

25-27/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

25/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 22:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

25/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

25-27/03 - 22:20 (Subt)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR

25/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

25-27/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

NOSOTROS APTO 13

CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50-19:10-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 17:00- 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-2019- 17

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30