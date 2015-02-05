CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de marzo de 2019
Por El Liberal
25/03/2019 -
CANAL 7
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MI VIDA ERES TÚ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINÚACIÒN)
23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
16.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE vs. OLIMPO
17.00 IRONSPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL: COMERCIO vs. INSTITUTO DS
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 BÁSQUET POR CANAL 14: HURACÁN vs. ALTE. BROWN
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.56 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
03.24 PRIMICIA MORTAL
05.44 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
06.05 DUELO DE TITANES
08.21 GAME OF THRONES, ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
08.41 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN
10.42 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
12.36 JESÚS HENRY CHRIST
14.26 DUELO DE TITANES
16.41 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
18.34 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN
20.34 EL ENCANTO DE LA BESTIA
22.14 LOS OLVIDADOS
TNT
02.33 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
04.12 DESTINO FINAL 5
06.55 EN EL BOSQUE
09.06 EL PATRIOTA
12.06 EL PODER DEL TALISMÁN
13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO
15.42 LA PROPUESTA
17.42 EL LIBRO DE LA SELVA
19.48 EL AVISPÓN VERDE
22.00 FRANCOTIRADOR
00.31 ELYSIUM
TCM
00.38 TERRENO SALVAJE
02.31 FURIA SALVAJE
04.02 LOST
04.48 LOST
05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.27 LA NIÑERA
06.50 LA NIÑERA
07.13 LA NIÑERA
07.35 LOST
08.23 LOST
09.09 LOST
09.54 LOST
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.53 LA NIÑERA
12.16 LA NIÑERA
12.38 LA NIÑERA
13.01 LOST
13.49 LOST
14.35 CASADOS CON HIJOS
15.00 CASADOS CON HIJOS
15.25 CASADOS CON HIJOS
15.50 CASADOS...CON HIJOS
16.15 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
19.31 TONTO Y RE-TONTO
22.00 FURIA SALVAJE
23.37 MALAS COMPAÑÍAS
SPACE
11.32 PUNTO DE QUIEBRE
13.48 CONDENA BRUTAL
15.50 TANGO Y CASH
17.43 HANNA
19.57 COLOMBIANA
22.00 AGENTES SECRETOS
23.55 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)
* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
* VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES DE LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”. COMO INVITADOS ESTARÁN LA AGRUPACIÓN SANTIAGO DEL ESTERO (MIGUEL SERRANO Y ADELA DE SAAVEDRA), MISHKI SIMI, LOS RAÍCES, ALMA COPLERA, LOS GRANDES AMIGOS, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ Y “DEMI” CARABAJAL.
CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
25/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10
(Cast) 22:20 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGON 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
25/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
25-27/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
25/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45
(Cast) 22:00 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
25/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
MALIGNO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
25-27/03 - 22:20 (Subt)
NOSOTROS (2D)
THRILLER , TERROR
25/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
25-27/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
NOSOTROS APTO 13
CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50-19:10-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 17:00- 20:00-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
CASTELLANO 2D 17:00-
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLANO 06-04-2019- 17
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30