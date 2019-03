Streisand defendió a Jackson y atacó a sus críticos

25/03/2019 -

El documental de HBO “Leving Neverland”, en el que se expone al cantante estadounidense Michael Jackson como responsable de abusos de dos niños –ahora adultos- aparece ahora en una entrevista realizada a la cantante -y amiga de rey del pop- Barbra Streisand por The Sunday Times.

El trabajo que ya había hecho estallar a una multitud en su estreno durante el pasado Festival de Sundance, al estar disponible en la plataforma de streaming desató un sinfín de comentarios que defienden o atacan al recordado artista.

La última voz en referirse al documental fue Barbra Streisand, que banalizó el tema de los abusos sexuales.

En la entrevista titulada “Barbra Streisand at 76: dog cloning, art collecting and being a grandma”, publicada por The Sunday Times el último viernes, Streisand golpea el relato de Wade Robson y

James Safechuck, los jóvenes que supuestamente fueron violados por él en la década del 90.

Streisand asegura que esos niños “como se escucha en el documental, estaban encantados de estar allí (en Neverland). Ambos se casaron y tienen hijos con sus parejas, así que eso no los mató”, dijo. Streisand intenta justificar en la entrevista que estos incidentes con menores fueron a consecuencia de “las necesidades sexuales de Michael eran sus necesidades, que provenían de la infancia que tuvo o de su ADN”.

“Me siento mal por los niños y me siento mal por Michael Jackson. Culpo, supongo, a los padres por permitir que sus hijos durmieran con él”, aseguró Streisand exponiendo sus sentimientos contradictorios y tratando de encontrar responsables.

Pero tras la repercusión alcanzada por sus dichos, la cantante expresó en un comunicado: “Siento profundamente cualquier daño o malentendido que haya causado por no haber elegido mis palabras con más cuidado, porque las palabras impresas no reflejan mis sentimientos reales”.