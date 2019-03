Ringo Starr arrancó con todo su gira mundial por los 30 años de su All Starr Band

25/03/2019 -

El ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, inició en Estados Unidos una nueva gira mundial para celebrar los 30 años de su particular agrupación All Starr Band, que reúne a destacados miembros de famosos grupos. Según anunció él mismo a través de sus redes sociales, el músico se presentó en California y continuará el tour a partir del próximo 27 de marzo por Japón, en donde prevé nueve shows en distintas ciudades. La gira continuará en agosto por Canadá y Estados Unidos, en donde tiene agendados unos 22 conciertos. Además de los clásicos de The Beatles que solía cantar Ringo, en los shows, el baterista suele adoptar en largos pasajes el rol de acompañante para que cada uno de los integrantes de la banda tenga su momento de protagonismo a partir de sus éxitos personales. Con su All Starr Band, Ringo visitó la Argentina en 2011, 2013 y 2015, con shows en el Luna Park, el Teatro Ópera y en el Planetario, respectivamente.

La actual formación de la All Starr Band incluye al ex Toto Steve Lukather; el ex Santana Gregg Rolie; Gregg Bissonette, ex baterista de David Lee Roth; el ex Men at Work Colin Hay; el saxofonista Warren Ham; y Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney.