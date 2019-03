“Piri” quiso escaparse, pero el “Gordo” lo ultimó

25/03/2019 -

Siempre en función de los testigos, cuando el hijastro recibió el tiro en el pecho, “Piri” asumió que el próximo era él.

Corrió hacia una de las casas y de ahí quiso alcanzar el monte. No fue posible, ya que el “Gordo” bajó de la moto y le apareció por delante. “Piri” no tuvo la más mínima oportunidad de huir, ya que su verdugo le apuntó desde escasos dos metros. El disparo fue a quemarropa y la muerte se precipitó por triste añadidura. Después, el “Gordo” volvió a disparar y la bala impactó en la boca de Díaz. Tuvo suerte, su cuadro no es de gravedad.

Fuga

Satisfecho quizá por el resultado, el “Gordo” y sus dos cómplices huyeron, dejando atrás a casi una decena de parientes paralizados por sus tres familiares baleados.

“Piri” murió casi en el acto. Los otros dos sobrevivientes fueron conducidos al Hospital Regional.

Villarreal anoche tenía una bala alojada en el centro del pecho y los médicos no lograban operarlo para extraerla.