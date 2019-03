“Este equipo no merece la camiseta de la selección”

25/03/2019 -

Diego Armando Maradona aseguró que ‘este equipo no merece la camiseta’ del seleccionado y criticó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, al afirmar que ‘no tiene ni puta idea’ de lo que hace con su gestión.

Luego del triunfo de su equipo, Dorados, sobre Juárez por 1 a 0, Maradona fue consultado por la derrota (1- 3) del seleccionado nacional ante Venezuela, el pasado viernes en Madrid, y apuntó contra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y Chiqui’ Tapia.

‘¿Argentina? No veo películas de terror’, fue el primer dardo de Diego antes de explayarse con dureza sobre el presente de la ‘albiceleste’.

‘Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela?, ¿Quién era el único estúpido que pensaba eso?. Venezuela es un equipo armado y acá (por Argentina) entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta porque traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Y así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento’, manifestó el campeón del mundo en México 1986.

Y continuó: ‘Yo soy muy argentino pero me siento parte de otra camada de técnicos y jugadores. No creo que piensen diferente y sé lo que estarán pensando (Oscar) Ruggeri, (Sergio) Batista, (Ricardo) Giusti, (Nery) Pumpido o (Claudio) Caniggia: que este equipo no merece la camiseta’.

‘Los que nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno que no sé si será profesor de matemática o qué será Tapia, pero no tiene ni puta idea’, agregó Maradona sobre el actual presidente de AFA.

De todos modos, el ‘Diez’ rescató a los jugadores ‘que tienen que poner la cara’ y al flamante director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti.

‘Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. La tendrían que poner los dirigentes, que armen un semillero para hacer las cosas bien. No regalar el prestigio que alguna vez le dimos’.

‘Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste’, concluyó Maradona, quien luego pidió volver a hablar de Dorados que regresó a la zona de clasificación.