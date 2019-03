“Sumamos tres puntos importantes”

25/03/2019 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni valoró el triunfo conseguido el sábado pasado ante Ramón Santamarina, por el hecho de mantenerse en zona de clasificación al Torneo Reducido, además de haber asegurado su permanencia en el Nacional B.

Además, el “Sapo” cargó contra la prensa y aseguró que pareciera rendir examen en cada partido.

“Estos tres puntos valen mucho y son muy importante para este grupo que supo darlo vuelta con otra actitud en el segundo tiempo para quedarse con un triunfo más que importante en una cancha difícil y complicada”, fue el análisis que realizó Coleoni, ante Radio Provincia, una vez consumada la victoria por 2 a 1, ante Santamarina, por la fecha 20º del Nacional B.

“Jugamos otro partido en el primer periodo, en una cancha pesada, en medio de la lluvia donde todo nos costaba el doble, pero en el segundo tiempo cambiamos de actitud, corregimos los errores y los cambios quisimos siempre ganarlo al partido. Después del empate no nos metimos atrás, todo lo contrario, lo fuimos a buscar para ganarlo”, completó el Sapo.

Seguido, el entrenador descargó contra los medios locales, que objetan su idea de juego.

“Estoy un poco cansado de las críticas, donde no nos reconocen lo que realmente somos. En los últimos dos años, perdimos solamente siete partidos desde el Federal A al Nacional B. Donde fuimos campeones, hicimos un excelente Copa Argentina logrando un quinto puesto a nivel nacional y estamos en zona de reducido buscando seguramente el segundo ascenso. Hay que rendir al parecer, exámenes todos los partidos y no es así. A mi choca un poco, pero mi laburo es potenciar al equipo y este grupo de leones que tengo cuando entran en una cancha. No hay dudas que vamos por ese camino”, remarcó el ex DT de Talleres y Juventud Antoniana, entre otros.

En cuanto a lo deportivo, el plantel profesional de Central Córdoba, volverá a entrenar hoy, a la espera del compromiso que sostendrá el próximo fin de semana, ante Instituto de Córdoba, como local. Para ese duelo, se estima que podrá estar presente el defensor central Alexis Ferrero, quien fue marginado del pasado partido por una dolencia.