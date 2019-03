Va en busca del triunfo para tomarse revancha

25/03/2019 -

Quimsa ya hizo borrón y cuenta nueva tras la derrota ante San Lorenzo y esta noche irá en busca de la recuperación ante Ferro Carril Oeste, con el que tiene una cuenta pendiente.

El conjunto fusionado intentará tomarse revancha de la derrota sufrida el pasado 20 de enero en el Ciudad frente al equipo Laginestra, que esa noche jugó en gran nivel y terminó imponiéndose por 90 a 84.

Quimsa jugó uno de los partidos más flojos en defensa y recibió 90 puntos, lo cual dejó al entrenador Silvio Santander visiblemente disconforme y molesto.

Para ganar esta noche en el Héctor Etchart, Quimsa debe levantar el rendimiento y recuperar el libreto que desarrolló, por ejemplo, en el clásico frente a Olímpico en el Vicente Rosales.

El triunfo en el clásico fue un impulso anímico que el equipo no pudo aprovechar, ya que frente a San Lorenzo volvió a bajar la intensidad defensiva y recibió 92 puntos. Esta noche ante Ferro, la Fusión deberá poner especial atención cada la pelota llegue a manos de Charles Mitchell, Sebastián Orresta, Mariano Fierro y Kevin Hernández, que son jugadores con mucho gol.

Si logra hacerse fuerte en defensa, podrá jugar con mayor fluidez en ataque para aprovechar el gran momento que atraviesan Courtney Fells, Leonardo Mainoldi y Leonel Schattmann, que son las opciones más confiables.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21, Hispano Americano vs. Weber Bahía; 21.30, Comunicaciones de Mercedes vs. La Unión de Formosa y San Martín de Corrientes vs. Argentino de Junín.