Una guardiacárcel solicitó cambio de sector y el jefe le contestó: “Aquí todo tiene un precio”

25/03/2019 -

Una guardiacárcel denunció en el Servicio de Asistencia a la Víctima y Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal de Salta capital que el director de la Unidad Carcelaria 2 de Metán le pidió favores sexuales para cambiarla de sector en ese penal del sur provincial.

Se trata de la sargento Silvia Beatriz Moreno, de 41 años y madre de una nena de 9 años, quien en la presentación dijo que fue víctima de violencia de género por parte de su superior, el actual director del penal metanense, Héctor Omar Ocampo.

Aclaró que el denunciado se incorporó en la dirección del penal en enero de este año y que entonces le pidió verbalmente el cambio de sector.

En la presentación ante el Ministerio Público aseguró que Ocampo le dijo textualmente: “Mirá, el viernes te vi caminar por la vereda de la Unidad, yo iba detrás de ti y no me animé a hablarte. Aquí todo tiene precio. ¿Vos querés un cambio de sector?, yo también quiero un montón de cosas. Qué te parece si la pasamos bien, yo no conozco Metán, organizalo vos, buscá un lugar, lo pasemos lindo. Vos ya sabés, que no haya gente conocida, que no nos vean y allí podemos hablar del cambio”.

Ante su negativa, sostuvo que su superior le dijo: “Yo me voy a ausentar por tres días, tengo que irme a Salta, cuando vuelva vos vas a venir acá y me vas a decir qué vas a hacer, está en vos, si vos cumplís, todo puede pasar. Yo te estoy dando una oportunidad, porque vos sabés que aquí en el servicio nadie es indispensable, hoy estás aquí y mañana podés estar en cualquier lado, en el norte”.

“He llegado a la Justicia porque estoy cansada de tanto acoso laboral, de tanto hostigamiento y persecución. Yo trabajo desde hace más de 12 años en el Servicio Penitenciario”, dijo Moreno a El Tribuno.