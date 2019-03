Alertan sobre suspensión de pago a 5 mil titulares de AUH en Santiago

25/03/2019 -

Unos cinco mil titulares de Asignaciones Universales por Hijo en Santiago del Estero corren el riesgo de que les suspendan el pago del beneficio, por no presentar documentación requerida por la Anses sobre la escolaridad y el calendario de vacunas.

Así lo indicó el titular de la ONG Red de Promoción y Defensa de los Derechos de la Seguridad Social, Darío Díaz.

Precisó que esta situación podría afectar a quienes no presentaron la libreta completa correspondiente al año 2017, desde mayo.

“Si bien el organismo competente en la materia Anses anunció una prórroga en la entrega de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo hasta el 30 de Abril de 2019. Esto es para aquellos beneficiarios que aún adeudan lo que corresponde a 2017 y en mayo se les suspenderá el pago si no cumplen con los requisitos solicitados”, advirtió Díaz.

Apuntó que si bien el vencimiento original era el 31 de diciembre de 2018, muchos no pudieron concretar la presentación de la libreta el año pasado con la acreditación de la regularidad escolar y los controles de salud 2017. Por ese motivo, Anses determinó expandir el plazo para que así no perdieran el beneficio.

Las nuevas fechas de presentación permiten a los titulares que puedan realizar el trámite en la página de Anses, utilizando su Cuil y Clave Fiscal. La presentación del formulario es obligatoria para todos los beneficiarios del programa, y se debe hacer anualmente.

Si no se realiza el trámite, el organismo previsional procede a suspender el pago del 80 por ciento liquidado mensualmente. Una vez que se cumpla con el requisito, el beneficiario vuelve a cobrar ese porcentaje, pero no puede reclamar el cobro de lo que se le retuvo previamente ni un pago retroactivo por el período no cobrado, apuntó Díaz.

La presentación del Formulario Libreta PS 1.47 se realiza personalmente en las oficinas de Anses, con turno previo a través de internet o comunicándose al número 130.