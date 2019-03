El audio de una joven asesinada por su ex, días antes de su muerte

Hoy 18:02 -

En San Juan, durante el juicio por el femicidio de Talía Recabarren, la joven de 17 años que fue asesinada en 2016, se escuchó uno de los audios de la joven que constituye una prueba fundamental del hostigamiento del que era víctima por parte de su ex, Ángel Morales.

“Yo no le hago daño a nadie, pero él se hace pasar por una chica y me escribe. Me olvidé de él, ya me alejé, me acosa y estoy cansada. Me cansé de esta vida, no doy más... Estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, porque si me ve así no sé qué haría. Yo ya me alejé de él porque no quiero tener más líos, pero él quiere meterme en líos otra vez”, expresa la adolescente.

El audio es, sin lugar a dudas, estremecedor. El cuerpo de Talía apareció muerta seis días después de su desaparición, en el departamento sanjuanino de Zonda. La joven murió por asfixia y su ex terminó confesando la autoría del crimen.