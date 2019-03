“El hermoso encanto de la mujer”

26/03/2019 - ¿Cómo se inserta “Esa mujer” en estos tiempos de reivindicación de derechos de la mujer?



Se inserta de la mejor manera, con el hermoso encanto y poder que la mujer ha tenido siempre, que fue el disparador para esta canción, esa mujer que nos conmueve, que sentimos una sintonía fina que podemos acompañar la vida juntos, sin ningún problema, que nos podemos mostrar tal cual somos con lo bueno y con lo malo, que nos entendemos, que nos acompañamos y nos queremos. De eso habla “Esa mujer” de una manera apasionada y musicalmente con una fusión de bandoneón de tango, de reggae y cumbia electrónica. Esta fusión me resulta atractiva a la hora de meterme en el estudio y hacer música.



¿Cuál es la metáfora que encierra la estrofa de ‘Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata cuando ella está cerca de mí cuando se me escapa...?



En realidad, cuando uno se siente complementario con una persona que vos podés ayudar, acompañar, complementar a esa persona y no otra persona te provoca lo mismo, esa son las ganas de querer estar juntos todo el tiempo. Es ese juego de jugar con las palabras, con las canciones de cuán importante sos en mi vida que si no estás no funciono bien o si estoy, a lo mejor, tu vida es incompleta. Es esa licencia poética.



Haberla lanzado en el Día Internacional de la Mujer, creo que tuvo un significado especial.



Se dio la casualidad. La canción salió el 7 de marzo, el 8 es el Día de la Mujer, el 9 fue mi cumpleaños y el 12 de marzo el cumpleaños de mi hija (Nina). Fue una linda causalidad o casualidad.



Al componerla, ¿fuiste cuidadoso en el empleo del lenguaje o fluyó en el momento?



Siempre soy cuidadoso, naturalmente, no fue que tuve que serlo. La escribí con las mismas ganas y responsabilidad que uno siente a la hora de escribir una canción sabiendo que hay mucha gente que la puede llegar a escuchar.



¿Qué recoges de los lugares en donde brindas tus conciertos?



Toda la experiencia que me ha dado la música de poder viajar por mi país y por diferentes lugares del mundo Realmente, me ha abierto mucho la cabeza y me ha significado una experiencia muy enriquecedora, de conocer mucha gente, de conectarme con otros artistas, de sentir que las canciones pueden llegar a mucha gente, de representar a mi país, a la música de mi tierra. Es una linda responsabilidad y en ese camino uno va.