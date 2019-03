Diego Torres : “Hay que fijar reglas claras que sean buenas para el país”

26/03/2019 - ¿“Color Esperanza” es una oda a la vida, a la condición humana?



Es una canción que habla de aquel que está empantanado en una situación que necesita revertirla, necesita cambiar el aire, necesita como necesitamos recuperar esta esperanza que a veces se pierde como arena entre los dedos. Por eso creo que la canción se hizo en una canción de lucha, una canción de bandera que ninguna cuestión política puede contaminar porque la gente hizo de esta canción algo tan especial y tan potente que es mágico.



A propósito de que “ninguna cuestión política puede contaminar”, ¿los músicos deben, necesariamente, meterse en cuestiones políticas?



Yo creo que eso es una decisión de cada uno. Yo respeto a aquel que la tenga. Yo elegí el camino de la independencia porque mi madre (Lolita Torres) me ha criado desde ese lugar y he encontrado a través del camino de la independencia la posibilidad de estar comprometido con lo que pienso, con lo que creo, de con objetividad ver lo que está bien o lo que está mal y se puede cambiar, pero siempre buscando un poco de equilibrio, respetando las diferencias y de eso sacar un debate constructivo para avanzar. Me parece que eso necesitamos en la Argentina como sociedad, tratar de fijar reglas claras que sean buenas y beneficiosas para el país, para la gente, en donde haya una convivencia entre el Estado y el sector privado, en donde haya inversión en la educación y en la salud, en tantas cosas que venimos escuchando pero que nunca se terminan de hacer y sufrimos como pueblo en nuestro país.



¿Cómo tomaste cuando, tras tu presentación en el concierto “Venezuela Aid Live”, realizada en Cúcuta (Colombia) “Coti” Sorokin dijo que el haber cantado “Color Esperanza” tuvo un uso político?



Me pareció raro que, primero, ‘Coti’ no me escriba a mí cuando lo ha hecho por otros motivos. Segundo, porque además él dijo, en su mensaje, lo mismo que yo dije al bajar del escenario: que no era una cuestión política por la cual yo estaba ahí cantando. Canté allí por razones humanitarias. Cada uno tiene la libertad de decir lo que piensa y como él la tiene yo también de cantar donde quiero.



¿Consideras que “Un poquito” y “Esa mujer” tendrán el mismo destino de trascendencia que alcanzó “Color Esperanza” y “Tratar de estar mejor”?



Yo creo que eso es lo que uno desea profundamente. ‘Un poquito’ ya superó las expectativas. Tiene más de 120 millones de visitas en el video y casi 30 millones de bajada en las plataformas. Estoy muy feliz con la respuesta que ha tenido esa canción. Yo escribo, compongo y deseo que las canciones lleguen lo más lejos posible. Eso es lo que está pasando. Ya alcanzó el Disco de Oro en Perú, en Costa Rica, Estados Unidos y ahora en España. Estoy disfrutando de las respuestas que las canciones están teniendo.



¿En dónde radica, en tu caso, lograr esa permanencia y trascendencia?



Yo creo que uno trabaja duro para lograr lo que uno quiere, para llegar con su música a muchos lugares. A veces, las cosas van mejor o van peor. Es parte del camino, pero las ganas, la vocación, el respeto y el amor por lo que uno hace que tengas la posibilidad de que, siempre, te lleve por un buen camino.



Vienes de cantar en un concierto solidario en España. Siempre lo haces con todos aquellos eventos que tienen que ver con ayudar al prójimo, en defensa de la libertad, de la condición humana.



Si puedo ayudar a alguien como no lo voy a hacer. Me parece que eso es algo bueno en la vida y que todo vuelve. Si uno tira una buena energía, seguramente una buena energía es la que va a volver. Así lo he hecho en toda la región de Latinoamérica. El año pasado, junto con otros artistas, hemos hecho una subasta muy grande para Haití que es un país que sufre mucho. Y, ahora, fue para una escuela de Senegal. Y así lo hacemos en Colombia, en la Argentina. Así que, si se puede ayudar está bueno poder hacerlo.