Debutó en México como actor en una serie en donde interpreta a un estafador

26/03/2019 - En cine te dirigieron Enrique Carreras (“El Profesor Punk”), Héctor Olivera (“Una sombra ya pronto serás”), Juan Stagnaro (“La Furia”) y Martino Zaidelis en “Re Loca” ¿Qué director argentino te gustaría que te dirija hoy?



Hay tantos buenos directores para trabajar. Te diría Campanella (Juan José) y Winograd (Ariel), entre otros en la Argentina. Ahora vengo de trabajar con un muy buen director de México, que se llama Gustavo Loza con el cual estuve haciendo una participación en una serie en México. En abril tengo que seguir trabajando otros días más. Haciendo experiencia y disfrutando de este oficio de actor.



Si no es indiscreción, ¿me podés hablar de esa serie que estás grabando en México?



Es “Run Coyote Run”, serie de televisión mexicana de acción, comedia y aventura. En septiembre saldrá la tercera temporada. Me invitaron a hacer un personaje. Así que estoy ahí participando, contento y haciendo una primera experiencia en México como actor.



¿Es el típico personaje del latino el que te asignaron o juegas con otros registros?



Es una serie mexicana que tiene que ver con los pueblos de frontera. Hay hago de un personaje, no te quiero contar mucho, pero es un personaje medio bandido. Me invitaron a hacer de un estafador, me vieron cara de estafador.