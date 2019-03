Diego Torres: “El amor puede durar una noche o toda la vida”

26/03/2019 - ¿Qué significó grabar “Un poquito” con Carlos Vives?



Teníamos pendiente cantar junto con Carlos. Nos conocemos desde hace muchos años y nos queremos mucho. Cuando apareció esta canción se la mandé a Carlos y le encantó. Cantar juntos lo disfruté muchísimo. Esa energía se nota en el video, en la canción y por eso la respuesta a la canción. Cuando algo es verdadero siempre tiene la posibilidad de llegar más directo y más profundo en el corazón de la gente.



Parafraseando la primera estrofa de “Un poquito”, te pregunto ¿no está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero...



A lo mejor cuesta un poco más. Esto tiene que ver con referencias a amigos que le tienen como fobia a las relaciones. A lo mejor yo siempre fui diferente y tuve novias, dure lo que dure. Entonces, creo que el amor puede durar una noche, un verano o toda la vida, pero no hay que tenerle miedo a vivirlo, a pasarla bien, a disfrutar la vida o un momento de la vida juntos. Hoy pareciera como que todo es un poquito más rápido, más pasajero. Entonces, también era jugar un poco con eso en las letras de la canción y también con que este mundo capitalista, a veces, nos vende que tenemos que tener de todo para ser feliz y yo creo que no sino que con tan solo un poquito podemos ser felices también.



En “Un poquito”, en lo rítmico, se remarca la guitarra acústica con acentuación de reggae sobre acordeón y un ritmo con base electrónico. ¿Esa será la característica de tu nuevo disco?



Sí. Puede haber canciones bailables como también canciones muy tranquilas. Me gusta la mezcla de los instrumentos acústicos, como bien decías guitarra acústica, un piano, una guitarra española con sonidos electrónicos, con la base de acordeón como fue en “Un poquito” y con bandoneón como fue en “Esa mujer”. Me gusta esa mezcla. Me parece que ahí hay un sonido interesante para trabajarlo. Ahí está el desafío que tengo con este disco nuevo.