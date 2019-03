Bailar para Tinelli sigue siendo un buen negocio para muchos famosos

26/03/2019 - El propio Marcelo Tinelli, el productor y conductor de “ShowMatch” se mostró ansioso por su vuelta a la pantalla de El Trece en el año en el que se cumplen 3 décadas desde aquel “Ritmo de la Noche” y luego “VideoMatch” con el que cambió las noches de la televisión argentina. “¡Vamos! ¡Volvemos! Vuelve...”, escribió “El Cabezón” en su cuenta de Twitter.



Y a raíz de los contratos que se van cerrando se deduce su intención: quiere que este “SúperBailando” tenga de todo.Y ese todo incluye novedad, talento, emotividad y escándalo. Combinación que puede asegurarle buen rating.



Tras la partida de Laurita Fernández de la productora, para abrirse camino en la actuación, los productores de “Laflia” buscaron a su expareja, Federico Bal (con quien se convirtieron en Campeones de una de las ediciones) para que volviera a la mediática pista. Cuesta, pero están a punto de lograrlo. Tanto que a través de Twitter se instaló el rumo de que le ofrecieron la nada despreciable suma de 240 mil pesos mensuales, según lo difundió Diarioshow.



La información la había dado a su vez, el usuario de Twitter @pabloschi, quien además aseguró que el hijo de Carmen Barbieri regresará al show de Tinelli con Lourdes Sánchez como pareja de baile, la archienemiga de su ex, Laurita Ferández.



Sin embargo, Fede negó rápidamente esa información, a través de la misma vía. “Queridos haters: todavía no comenzó el ‘Bailando’ y ya me están juzgando, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi cachet. Relájense. Todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y apoyo”, señaló Fede.



Por su parte, Ángel De Brito, jurado del “Bailando” también advirtió que la cifra y la pareja eran falsas.



Lo que no es mentira, es la vuelta de Silvina Escudero al “Bailando”. Eso sí lo anunció oficialmente De Brito.



Homenaje a la mujer



Además, este año la apertura estará en sintonía con la “sonoridad femenina” mediante un homenaje a la mujer. Varias famosas estarán cantando en vivo, como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Florencia Peña; aunque también están tratando de que esté Lali Espósito, y que haya varias bailarinas.



Cabe recordar que hasta el momento, están confirmadas por “Laflia”, Florencia Torrente, Leticia Brédice, Silvina Escudero, Griselda Siciliani, Flor de la V, Noelia Pompa, Hernán Piquín, Flor Vigna, Luciana Salazar, Mora Godoy y Stefi Roitman. Pero hay más convocados: Dalia Gutmann, Karina “La Princesita”, Nicole Neumann, Eva De Dominici, Evangelina Anderson y Felipe Colombo.



Lo que se sabe es que Tinelli quiere que esta edición sea diferente. Por eso limitó a solo dos días el “Bailando”, para poder mostrar talentos y otro tipo de contenido en el resto de las emisiones.



“En 30 años pasaron muchas cosas, creo que la mayoría fueron buenas y las malas las podemos corregir. El programa tiene que ir por otro lado. Los 30 años del programa tendrán un cambio de contenido que va a ser muy importante y tiene que ver con que el lugar que tiene la mujer tiene que cambiar”, adelantó Tinelli en una entrevista radial con Matías Martin.