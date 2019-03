La serie del “Diez” tendrá segunda parte

26/03/2019 - La serie sobre la vida de Diego Armando Maradona da que hablar desde que se conocieron detalles de su trama, y más ahora que el exastro del fútbol argentino admitió que, de confirmarse su paternidad, está dispuesto a reconocer a los hijos que tuvo en Cuba, y al que también le adjudican en La Plata.



Todos son condimentos para una serie cuya primera temporada ya está completamente grabada, según lo adelantó en una entrevista radial con “Modo Sábado”, su autor Guillermo Salmerón.



“La temporada uno está terminada, son 10 capítulos y ya estamos trabajando en la segunda temporada con otros 10. Arrancamos la serie desde el origen, por eso esta primera temporada se llama el sueño bendito. La primera temporada tiene una vuelta de tuerca con dos líneas de tiempo”, agregó Salmerón.



Y sumó: “Ya cuando comenzamos a escribirla había 70 países que querían la serie, ahora son alrededor de 200. Es una historia para afuera, no solo el público local. La historia tiene mucho de comedia, porque imagínate que es Diego rodeado de personajes como (Carlos Salvador) Bilardo o (Guillermo) Coppola. Personajes ricos que generaban sus propias historias”.



La vida de Maradona aporta mucho para contar, no solo desde lo futbolístico, sino de la vida personal del actual técnico.



“Cuando empezamos a circular los libros, lógicamente llegaban a los ejecutivos de Amazon, a quienes no les importaba mucho la parte del fútbol y no tenían expectativas con la serie. Ellos pensaban que sería un público masculino o personas que aman el deporte. Al final, se engancharon muchísimo y al toque pensaron en hacer otra temporada”, admitió el autor de la ficción.