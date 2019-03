Recordaron el Día de la Tuberculosis en el Ministerio de Salud

26/03/2019 - Bajo el lema “Pongamos fin a la tuberculosis” se conmemoró el Día Mundial de la enfermedad, con una jornada de actualización científica en el Ministerio de Salud de la Provincia. Del encuentro participaron el subsecretario de Salud, Dr. César Monti; el director de Medicina Preventiva, Dr. Aldo Gavícola; y el referente del Programa de Prevención de la Tuberculosis, Dr. Oscar Gallardo.



También estuvieron presentes el director de Salud de la Municipalidad de la Capital, Dr. Antonio Palomo; y representantes de las Upas, Caps, Hospital Neumonológico de referencia para la provincia, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Provincial.



El objetivo de la jornada fue profundizar en las estrategias de articulación intersectorial para trabajar en la prevención y atención de la tuberculosis (TB), una enfermedad crónica que es prevenible y curable.



El Dr. Oscar Gallardo explicó que la tuberculosis en Argentina tiene un patrón muy marcado, ya que se da en los sectores urbanos. Más del 60 por ciento de los casos se da en las ciudades, a contramano de lo que lo que se cree de que la tuberculosis es una enfermedad “del campo”. En nuestra provincia existe una baja incidencia de la tuberculosis que está más presente en provincias como Buenos Aires, Salta y Jujuy.



Por otro lado, hizo especial hincapié en la necesidad de trabajar todos, equipos de salud, instituciones, familias. Especialmente que las personas con tuberculosis no abandonen el tratamiento, ya que este es uno de los principales problemas que se presentan en el abordaje de esta enfermedad. El abandono implica el riesgo de vida para el paciente y la posibilidad de contagios. Por ello, apeló al trabajo intersectorial.



En el mismo sentido, el subsecretario Dr. César Monti aseguró que “es una enfermedad con tratamiento por la que tenemos que trabajar todos juntos, asegurándonos de enseñarle a la gente que la tuberculosis no es una enfermedad vergonzante, que es una enfermedad que puede ser tratada, que demora, que tiene un tratamiento crónico, pero que si nos ocupamos entre todos no deberíamos tener nuevos casos. Además, es importante informar que si alguien padece esta enfermedad, el Ministerio de Salud tiene la forma de orientarlo y tratarlo”.



Por último el Dr. Gavícola felicitó al equipo del Programa y resaltó el compromiso del Gobierno de la Provincia para garantizar su funcionamiento para la atención de la población.