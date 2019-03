Israel bombardea Gaza y moviliza tropas luego de un ataque con cohete

26/03/2019 - TEL AVIV, Israel. Israel bombardeó ayer objetivos del movimiento palestino Hamas en la Franja de Gaza, horas después de que un cohete procedente del enclave destruyera una vivienda cerca de Tel Aviv e hiriera a siete personas, desatando temores de una escalada.



Anoche, al cierre de esta edición, el movimiento palestino Hamas afirmó que Egipto logró mediar una tregua con Israel.



Israel comenzó con sus ataques de represalia casi en el mismo momento en que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, era recibido en Washington por el presidente estadounidense, Donald Trump.



En declaraciones desde la Casa Blanca, Netanyahu dijo que Israel estaba “respondiendo con fuerza a esta agresión sin sentido”.



El premier anunció que regresaba a Israel tras la reunión con Trump y que cancelaba su participación en la conferencia anual del foro estadounidense-israelí Aipac.



La violencia llega en un momento muy delicado para Israel, que celebra elecciones el 9 de abril.



Fuentes de seguridad de Gaza dijeron a la agencia de noticias palestina Ma’an que había habido al menos seis ataques, cinco en Ciudad de Gaza o sus alrededores y otro en el sur de la región, en la zona de Rafah.



No había informaciones de víctimas, agregaron las fuentes.



Unas 12 horas antes, un cohete procedente de Gaza alcanzó una vivienda en Israel luego de completar una trayectoria inusualmente larga. Israel dijo que el cohete fue disparado por Hamas, el movimiento islamista que gobierna en Gaza, desde la zona de Rafah.



Un funcionario de Hamas que no fue identificado dijo a Ma’an que el grupo no estuvo detrás del cohete, y estimó que podría haberse disparado “por error”.



Israel advirtió de una firme respuesta y anunció el envío de dos brigadas adicionales y de varios blindados a Gaza, así como un llamado a un número limitado de reservistas.



Las rutas israelíes cercanas a la Franja de Gaza fueron cerradas y se interrumpieron las actividades en las comunidades agrícolas de la zona.



Israel también cerró el tránsito a las personas y mercaderías hacia la bloqueada Gaza y redujo la zona del Mediterráneo en la que permite faenar a los pescadores palestinos, informó el ejército en un comunicado.



Pero Hamas y el grupo islamista palestino Jihad Islámica, que también opera en Gaza, amenazaron con responder a la “agresión” israelí.



La casa alcanzada por el cohete estaba ubicada en la comunidad de Mishmeret, unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv, dijo la policía. El proyectil voló 120 kilómetros antes de impactar.