Para la Justicia, Petros, Díaz Martínez, Gamboa y Sebastián Díaz comercializaban drogas en la noche

26/03/2019 - La Justicia dictó ayer la prisión preventiva para Ramiro Petros, Luciano “Kiwi” Gamboa, Andrés Díaz Martínez y Cristian Sebastián Díaz al dar contundencia la jueza Pía Danielsen a los 276 C.D en los que Gendarmería guardó escuchas telefónicas con datos de ventas, pesajes, direcciones y nombres vinculados a las drogas.



Dos horas le demandó a la jueza notificar su resolución a detenidos y abogados, tras un arduo trabajo para resolver sobre “nulidades, inconstitucionalidades, cambios de calificativa, pedidos de excarcelación y cese de prisión, entre otros recursos” que habían sido planteados por la defensa.



Danielsen comenzó con “Kiwi” (amigo de Petros), cuyo abogado, Diego Lindow, había elevado múltiples objeciones a la investigación fiscal. Fundamentó cada una de sus decisiones.



La magistrada le dijo “no al planteo de incompetencia y envío de las actuaciones a la Justicia Federal. No a la nulidad del abreviado (condena de cuatro años) del otro detenido Franco Arambuena. No a la nulidad del allanamiento refrendado por el juez Fernando Viaña. No al cambio de calificativa”.



Luego, la jueza analizó el caso del profesor Andrés Díaz Martínez. Su preventiva fue precedida por el rechazo a recursos de inconstitucionalidad; al cambio de calificativa y no al planteo excarcelatorio.



En tercer lugar, también Díaz siguió la misma suerte. Danielsen rechazó el “cambio de calificativa” y descartó que los tres sean meros consumidores de drogas. Dijo “no al cambio de calificativa; al planteo de inconstitucionalidad y de allanamientos”.



En cuanto a Petros, la magistrada juzgó “de improcedentes” los pedidos de la defensa: “no a la devolución de cinco cheques” secuestrados en su casa y respaldó la plataforma fáctica con que la Fiscalía hilvanó cada imputación.



Satisfacción fiscal



Después de concluida la lectura de la resolución, la fiscal Aída Farrán Serlé indicó: “La jueza ha tratado cada uno de los puntos de lo solicitado. Y se hizo una consideración exhaustiva de la investigación. La plataforma fáctica sigue siendo la misma a la que investigamos”.



A criterio de la funcionaria, “la prisión preventiva es por dos años. Continuaremos ahora con las pericias a celulares y testimoniales”.



En tanto, las defensas deslizaron que recurrirán en apelación a un tribunal superior.