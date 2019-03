Los 276 CD de Gendarmería que hirieron a las defensas

26/03/2019 - “Surge de las numerosas escuchas telefónicas narradas en audiencias que el accionar desplegado por Gamboa no se limitaría a un mero convite”, subrayó Danielsen.



Por ejemplo, en una grabación éste habría señalado a un tercero: “Se acaban de ir todos; ya he vendido todo”. También hay una en que su ex pareja lo invitaba: “Vení a vender a Córdoba”. Y Gamboa respondió: “No sé. Allá no se hacen las fiestas”.



“A la noche tendré dos kilos. A la noche te veo y te llevo lo que tengo”. “Escucha, me has vendido de menos; no he vendido 100, sino 70. ¿No me habrás puesto de menos?”



“Gamboa sabía que los objetos estaban bajo su ámbito de disponibilidad y se trataba de estupefacientes para ser vendidos en menudeo, lo que acreditaría la tenencia por parte del encartado”, subrayó la jueza en su fallo.



En cuanto a Díaz Martínez, Danielsen merituó también múltiples escuchas.



En una, un individuo le preguntó el precio que debía pasar a alguien. La respuesta fue: “120 está rebién para que ganemos los tres. Uno entero bien empaquetado, la abrimos y la pruebas vos”.



Otra comunicación es entre Gamboa y Díaz Martínez: “Con lo que me has dejado me ha alcanzado. Quería $ 500 para que me vendas alas”. Y otra charla en que a Díaz Martínez le piden: “Pasame una Bochita”. Y el sujeto le respondió: “¿Cómo me vas a decir eso por aquí hijo de y...?”. “¿Viste el cabrito ese entero; cortalo por la mitad. Lo voy a llevar a que lo hagan”. “Es duro de cortar, nada más eso b... ¿mediocre quieres que lo haga?”, desnudó otra charla entre Díaz Martínez y Díaz.