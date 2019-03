“Con la camioneta te voy a pasar por encima”

26/03/2019 - Un vecino de Ojo de Agua habría exhortado a su ex pareja a denunciarlo, ya que él mismo teme de no poder contenerse y terminar matándola.



La denuncia habría sido refrendada por Valeria Delgado en contra de Marcos Suárez, se supo.



Después de 3 meses de romper el vínculo afectivo, Suárez se habría presentado en casa de Delgado.



En esencia, no habría ejercido violencia en la cerradura, tampoco la golpeó, pero sí la fiscal Judith Díaz investiga la salud mental de Suárez, se supo.



Al hablar con su ex, el sujeto le habría dicho: “Denunciame porque quizá te tenga que matar”.



Inestable y angustiado, el individuo habría ahondado: “Dónde te vea te voy a parar con la camioneta y te voy a pasar por encima”, subrayaron fuentes policiales.