“Mi hija vivió un calvario por lo que su abuelo le hizo, le arruinó la vida”

26/03/2019 - “María” (nombre ficticio) es mamá de una nena que cuando tenía tres años fue abusada sexualmente por su abuelo paterno, mientras se encontraba en la casa de su padre, en la ciudad de La Banda.



“Mi hija vivió un calvario. Pasó noches llorando, con pesadillas, tuvo un retroceso en su conducta, rechazo a la figura masculina y hasta el día de hoy permanece con tratamiento psicológico por el trauma que le generó”, fueron las palabras de la joven madre.



El aberrante hecho salió a luz en el mes de octubre del año 2016. La pequeña regresó del régimen de visita que tenía con su padre y le pidió a su madre -residente en ciudad Capital- que la bañara.



“Cuando estábamos en el baño ella me cuenta que el abuelo ‘Ruli’ le había hecho malas palabras y que por eso le dolía la cola. La revisé y tenía lesiones. No dudé un segundo y fui a la comisaría a hacer la denuncia”, comenzó contando María quien lleva más de dos años y medios en la Justicia.



Según conto la mujer -de 28 años- al interrogar a la menor ella le contó que “todo pasó cuando ella dormía en medio de sus abuelos, por eso siempre dijo que su abuela era cómplice, porque cuando mi hija le avisó lo que pasó a ella (por su abuela paterna) le dijo que no le contara a nadie que ella lo iba a pegar”.



“Su papá nunca creyó a mi hija, le dio la espalada a su propia hija, ni siquiera le dio la oportunidad de que ella le contara lo que había pasado. Desde entonces no la ve. Toda esta situación le causó mucho daño a mi hija”, expresó María.



La pequeña, tras el ataque sexual tuvo un retroceso en su conducta. “Volvió a ser una bebé. Se hacía sus necesidades encima. Solo dormía en mi pecho. No permitía que ninguna figura masculina se acercara a ella. Tampoco quería ponerse pantalón, tuve que hablar con sus maestras para contarle lo que sucedía”, reveló.



“Tuvo que pasar por exámenes médicos, a pericias psicológicas y Cámara Gesell donde ella contó y volvió a decir que era su abuelo el que le había hecho cosas malas. Mi hija tuvo pesadillas por años, se despertaba llorando, sufrió mucho y a pesar de su edad ella se sentía culpable. Vivió un calvario, su abuelo le arruinó la vida”, reveló María. Afortunadamente, el desenvolvimiento que la pequeña había adquirido con sus tres añitos le sirvió para revelar lo que había sufrido. “Ella contó siempre lo que le pasó. Su relato siempre era el mismo. No pueden decir que estaba enseñada. Quiero que se haga justicia, para poder cerrar este ciclo”, confesó.



María expresó que actualmente “la invaden los recuerdos y me dice mamá mi abuelo me hizo cosas malas, ¿qué no?, y trato de contenerla, de no hablarle del tema. Ahora va a primer grado, y tiene una vida más normal. No deja mucho que la toquen, ella pone un freno a sus compañeros por ejemplo, pero le damos todo el amor para que pueda superar esta situación”. Cabe remarcar que la causa -instruida por la Unidad de Abusos Sexuales de La Banda, a cargo de la Dra. María Alicia Falcione- llegó a su etapa final y hoy comienza el juicio oral. El tribunal ahora será el encargado de definir el futuro del ex militar, que al momento del hecho tenía 52 años.