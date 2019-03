Ruggeri disparó contra el capitán por su ausencia

26/03/2019 - La dura derrota ante Venezuela por 3 a 1 generó muchas críticas en la prensa y despertó dudas de cara al futuro. Y uno de los que salió hablar ahora fue el ex defensor de la selección nacional, Oscar Ruggeri que cuestionó la ausencia de Lionel Messi en el partido ante Marruecos.



“Yo me hubiese quedado con el equipo, aunque se case alguien o tenga el cumpleaños de 15 de mi hija. Es el mejor de todos, fue el mejor del equipo en el último partido, pero siempre tiene que estar. Principalmente cuando se pierde de esta manera, porque sabe que van a haber críticas”, expresó el “Cabezón” en el programa 90 minutos de fútbol que se emite por Fox Sports.



Pero el panelista siguió con su postura: “El líder tiene que estar. Es el capitán. No estoy de acuerdo con eso. Después si quieren hablamos de lo futbolístico, del esquema... Pero yo pedía por favor que me llamen. Hasta rescindí contrato con un club porque me llamaban de la Selección”.



Luego acotó: “Se están haciendo las cosas mal. Me hubiese gustado que hablara con nosotros el Director de Selecciones (César Menotti). Bueno, es verso, no es mánager, porque mánager ya había”.