Para Maradona, la selección es “un boliche”

26/03/2019 - Diego Armando Maradona no se calla nada cuando habla de la selección argentina de fútbol, sobre todo de quien lo dirige: Lionel Scaloni.



El ex campeón del mundo de México 86 volvió a criticar al entrenador albiceleste y dijo que la “selección es un boliche”, que no hay mística, que no hay futuro.



Por otra parte, y cuando le consultaron por la posibilidad de que Marcelo Gallardo sea el técnico de la Albiceleste, el “Diez” no estuvo de acuerdo en este sentido y puso a Ricardo Gareca como su preferido.



“Gallardo tiene todos mis respeto, pero no creo que sea el técnico para la selección. Tiene que tener otras cosas. Gallardo en River ganó todo. Pero acá tendrá que empezar de cero. Y empezar de cero le cuesta todo el mundo. Creo que Gallardo tiene la personalidad, pero para la selección, no. Lamento decir esto, pero como dije antes, Gareca es mi preferido”, señaló Maradona en una rentrevista con Fox Sports Radio.