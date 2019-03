La selección Sub17 va por otra victoria ante Paraguay

26/03/2019 - El seleccionado argentino Sub 17 enfrentará hoy a su par de Paraguay por la tercera fecha del grupo B del torneo Sudamericano de Perú.



El partido se disputará desde las 21.30 hora argentina (19.30 local) en el estadio de la Universidad de San Marcos de Lima.



Luego de la primera victoria obtenida el domingo frente a Colombia (2-1), el equipo dirigido por Pablo Aimar buscará un nuevo triunfo que lo dejará bien posicionado para la clasificación al hexagonal final en el que se definirán las cuatro plazas para el Mundial de Brasil.



Paraguay, en tanto, debutó con derrota ante Brasil (2-3) y luego quedó libre.



La jornada también comprenderá el partido entre Uruguay (3 puntos) y Colombia (0), mientras que por la zona A jugarán hoy Bolivia vs. Venezuela y Ecuador vs. Chile.