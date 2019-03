Luis Suárez: “La Copa América nos va a decir dónde estamos parados”

26/03/2019 - El ex asistente de campo de la Selección de Ecuador, el santiagueño Luis Ceferino Suárez, en una entrevista con EL LIBERAL analizó a la selección nacional y a la ecuatoriana, además de evocar su paso por Comercio, de Santiago del Estero.



Suárez fue hasta hace poco DT del Manta Fútbol Club, institución ecuatoriana a la que llegó tras desvincularse del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros. Previo a su arribo al conjunto manabita, fue asistente técnico de Emelec y luego de la selección ecuatoriana de fútbol que actuó en el último proceso de Eliminatorias para Rusia 2018.



El exfutbolista se encuentra actualmente en La Plata luego de terminado el contrato con el Club Manta. “Estoy esperando que salga un trabajo. No renové porque había firmado por un año nada más. Los del Manta quedaron en llamarme. No volvieron a llamar y estamos esperando a que salga un equipo”.



¿Cómo evocas tus inicios, en Santiago como futbolista?



Tengo los mejores recuerdos. Me inicié en la quinta división de Comercio. Tuve la posibilidad de que me dirigiera Rene “Chocharo” Santillán, después la oportunidad de que esté “Tato” Medina en la primera y que me haya subido, con mis 14 años de edad, a la primera división en donde estuve un año nada más. A los 16 años ya me vine para La Plata, en donde trabajé doce años en Estudiantes, entre las divisiones inferiores y la primera. Por lo tanto, creo que soy más conocido por haber sido ayudante de campo en la Selección ecuatoriana que haber sido futbolista en Comercio. Pero tengo los gratos recuerdos de jugadores como Walter Toloza, Dardo Torres, Daniel Funes y Dimas Ovejero. Sigo teniendo contactos con ellos. Hace dos años, después de mucho tiempo, estuve en Santiago.



¿Cómo la ves a la Argentina?



Bien, bien. Yo creo que más allá de que a Scaloni (Lionel) le faltaría experiencia, pero bueno, todos los técnicos que hay en el momento y en el caso de Simeone (Diego), que sería el ideal que todos queremos que esté en la selección argentina, no lo hace porque él mismo ha dicho que no se trabaja de la misma manera que en un club con una selección. Por lo tanto, Scaloni, yo creo que si le siguen dando más oportunidades y que los jugadores puedan venir en su mejor momento podría llegar a hacer las cosas bien.



¿Te convence la convocatoria que hizo Scaloni?



Yo creo que están terminando de mirarlos a los que están acá para después ensamblarlo con los que sabemos que van a venir. No está definido como que esos van a ser. Citó a 34 y ahí va a tener que llevar a los que corresponde, que son 25 o 26. Va a hacer una depuración y yo creo que van a quedar los de acá, los del medio local y todos los extranjeros van a terminar siendo el equipo base.



Mirando a futuro, ¿qué avizoras, en cuanto a rendimiento, de la Selección Nacional para este Copa América, que está próxima, y para Qatar 2022?



Después de la Copa América vamos a tener un panorama para ver si llegamos a Qatar, pero esta selección o lo que pueda llegar a suceder en esta Copa América nos va a decir en dónde estamos parados. A partir de aquí vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos de jugadores locales y cómo podemos ensamblar con lo que tenemos afuera.



Siempre se habla de la “messidependencia”. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema?



Más allá de que se depende mucho de Messi, que te puede abrir un partido, siempre caemos en que Messi siempre hace todo bien jugando para Barcelona y en la selección no le vemos lo mejor que hace. Yo creo que es lo que lo rodea, hay que buscar los jugadores que tengan un nivel similar a los que juegan en Barcelona y que tengan las mismas características. En todos lados del mundo tenemos argentinos que puedan cumplir esa función.