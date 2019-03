Franco Ferrari: “No le encontramos una explicación”

26/03/2019 - No es fácil digerir una derrota como la que sufrió Mitre el domingo por la noche. No es frecuente perder 4 a 3 tras ir ganando 3-0 el primer tiempo. Pero al “Aurinegro” le pasó y eso profundizó su crisis en la B Nacional, ya que ahora acumula siete fechas sin ganar y sigue fuera del reducido.



Pero a pesar del mal momento, el defensor Franco Ferrari dio la cara y habló con EL LIBERAL.



“No le encontramos una explicación lógica a lo que nos está pasando. Entramos en un pozo del que nos está costando salir y hacer un análisis futbolístico de lo que pasó ayer es muy difícil porque no se que nos está pasando”, se sinceró.



Y agregó: “Hay que ponerle el pecho a esta situación y seguir trabajando, quedan cuatro fechas y chances de entrar al reducido claramente hay. Nosotros estamos con todas las fuerzas, si bien estamos dolidos por esta situación, la fe está intacta y el grupo va a dar todo para cambiar esta situación”.



Ferrari sigue sin entender qué le pasó al equipo en el segundo tiempo. “Los dos goles en dos minutos nos golpeó y no supimos reponernos. No tuvimos respuesta ante esa adversidad y se nos hizo muy cuesta arriba el partido, no le encontramos la vuelta. Los cambios que hicieron ellos entraron muy bien y nosotros no pudimos solucionar ese problema y pasó lo que pasó”, manifestó.



“Nos fuimos muy amargados y tristes, pero hay que seguir, esto es fútbol y el domingo tenemos otra final. Hay que ganar y achicar distancia a los equipos que están dentro del reducido”, completó.



Factor anímico



Para Ferrari, “lo anímico tiene mucho que ver en esto”. Hoy nos patean al arco y entra. Los equipos que nos enfrentamos no fallan”. Y dio ejemplos: “Nos pasó con Brown en un partido parejo que nos patean una vez al arco y hacen gol. Con Quilmes, en una pelota parada, nos empatan sobre la hora, con Sarmiento estábamos haciendo un gran partido y nos patean de 40 metros y convierten”. Pero destacó que, pese a eso, “seguimos cerca de la zona de reducido. El grupo está con muchas ganas de seguir peleando y clasificar”.



La ilusión de Ferrari se sustenta en la paridad de la BN. “Este torneo debe ser uno de los más parejos del mundo. Entre el primero y los últimos puestos hay ocho puntos de diferencia. Es muy parejo y cualquiera le gana a cualquiera. Esta categoría es así y nosotros lo tenemos muy claro, por eso mismo no podemos caernos ni bajonearnos porque todo puede cambiar”.



Ferrari es zurdo y juega en el lateral izquierdo, aunque el domingo tuvo que cambiar de costado. “Si bien tenía el perfil cambiado, me sentí bien porque las funciones son las mismas que del otro lateral. De hecho el tercer gol viene por ahí, hicimos una buena jugada por la banda derecha y terminó en el gol de Pablo. Me sentí cómodo, pero lo del segundo tiempo fue algo general, a todos nos costó el partido y lo empezamos a sufrir”, comentó al respecto.



Por último, se refirió con preocupación a los incidentes posta partido. “No fue nada agradable lo que pasó después del partido, no se justifica la violencia por el resultado de un partido de fútbol. Eso nos dolió muchísimo y nos preocupó porque estaban todas nuestras familias, los chiquitos de mis compañeros y fue bastante bravo lo que pasó. Eso fue lo que más nos preocupó y que nos hizo tocar fondo, no tanto en lo deportivo, porque si bien estamos atravesando una racha negativa, seguimos cerca del reducido y faltan cuatro fechas”, concluyó.