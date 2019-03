Central Córdoba se prepara para la recta final a pura confianza y optimismo

26/03/2019 - Después de un pequeño sofocón, Central Córdoba parece haber encontrado el rumbo en la recta final de la B Nacional. Los dos triunfos consecutivos (2-0 ante Gimnasia de Jujuy, como local, y 2-1 a Santamarina de Tandil, en condición de visitante) llegaron en el momento justo y el equipo de Gustavo Coleoni quedó muy bien parado en su lucha por clasificarse al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.



El Ferro se ubica quinto en la tabla de posiciones con 32 puntos y por ahora está dentro del octogonal. Pero no deberá relajarse porque quedan 12 puntos en disputa y son varios los equipos que mantienen chances de clasificación. De hecho, el noveno y último que por ahora está ingresando (Temperley) tiene apenas dos unidades menos que el conjunto santiagueño.



De los cuatro partidos que tiene por delante el equipo del “Sapo”, dos los disputará de local y los otros dos, de visitante.



En casa, tendrá este viernes 29 de marzo a Instituto de Córdoba, que llega lejos de todo y en crisis (ver despiece). Mientras que el restante encuentro de local será nada menos que el clásico ante Mitre, en la penúltima fecha. Fuera de casa deberá enfrentar a Temperley (fecha 23) y a Chacarita Juniors (última fecha).



El plantel retomó ayer las prácticas, pensando ya en el duelo ante “La Gloria”, y el ánimo fue el mejor. Hay mucho optimismo generado por este buen momento del equipo y eso se puede palpar en el aire.



Javier Rossi



Javier Rossi tuvo su chance en Tandil por la lesión de Diego Jara. Y el “Bicho”, que venía siendo cuestionado, fue clave al marcar el doblete para dar vuelta el partido. A pesar de eso, no lo tomó como una revancha personal.



“Es el laburo que siempre hago. En otros partidos no he tenido ni siquiera situaciones. Pero depende como lo analice cada uno, yo no me enojo con nadie y tengo autocrítica y esto es fútbol. Cuando me toca me hago cargo y responsable, cuando no me toca no puedo decir nada. Cuando perdemos, perdemos todos y ahora que se ganó, ganamos todos, más allá de que hice los dos goles yo. Lo importante es que el equipo esté bien y no nos dejemos influenciar por nada de lo de afuera”, señaló el delantero autor de lo dos goles.



“El arquero no se porque se vino al primer palo y me dejó libre el otro, por suerte la pude poner ahí. No era tan fácil porque zurdo no soy, pero animo”, añadió sobre el tanto del triunfo. Consultado sobre lo que les dijo el DT en el entretiempo del cotejo que perdían 1 a 0, respondió: “Nos hizo ver la realidad, que habíamos equivocado el camino e hicimos todo al revés. Y le permitimos al rival crecer y nos hizo el gol. Por eso hubo un cambio de actitud general para mejorar. La intención era no perder pero nos pudimos llevar los tres puntos”.