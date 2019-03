Atleta veterano dio el golpe en el Mundial de Polonia

26/03/2019 - ¡Cuánta alegría le dio al atletismo santiagueño Rolando Carabajal Lange! El pasado domingo se impuso en una de las series de los 3.000 metros llanos en el Worlds Master Athletics Championships Indoor Torun 2019 de Polonia, además de marcar un récord sudamericano en la distancia con un registro de 10m, 46s 99/100.



“Se hicieron dos series finales, yo gané en la mía. En la final por tiempos quedé undécimo con récord sudamericano”, expresó Carabaja Lange que mañana tendrá la posibilidad de ir otra vez por otra buena faena al participar en la prueba de los 10 kilómetros en ruta.



“También voy a competir en 1.500 metros llanos y 200 metros pista”, acotó.



Sobre cómo surgió la idea de ir a participar en el Mundial de Polonia, el atleta de 60 años que ejerce la profesión de docente en biología y química, señaló: “La idea de participar en un Mundial la tengo desde hace varios años. Lamentablemente por lesiones o cuestiones económicas, no lo pude concretar. A comienzos de 2018 tuve que parar por una lesión y no llegué en condiciones para el Mundial al aire libre que se hizo en Málaga en septiembre del 2018”.



Luego agregó: “Continué con mi preparación pensando que en Polonia podría concretar lo que tanto había esperado. Y estoy aquí, tal vez no con el nivel superlativo que habría deseado, pero a mi edad hay imponderables que nos van limitando. Todos los gastos son producto de nuestro esfuerzo personal, ahorro y privaciones”.