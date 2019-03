Entró en vigencia el 40% de suba a taxis, pero advierten a usuarios no caer en estafas

26/03/2019 - Pasado los días hábiles desde la sanción de la ordenanza del Concejo Deliberante capitalino que otorgó un 40% de aumento en la tarifa de taxis y radiotaxis, la misma ya entró en vigencia.



Así lo indicó el director de Tránsito y Transporte municipal, Carlos Bucci, quien aclaró que la gente tiene que pagar lo que diga el taxímetro y el ticket que debe entregar el chofer. Explicó que ayer recién fueron notificados los tres talleres autorizados para modificar los valores en los taxímetros. Y teniendo en cuenta que son 2000 los vehículos que tiene el sistema de transporte semipúblico en la ciudad Capital, son muy pocos los que pueden tener al momento los nuevos valores en las tickeras.



Antecedentes



Bucci explicó que la aclaración de que la gente pague lo que dice el reloj, es que años anteriores cuando se otorgaban los aumentos, algunos choferes que no tenían aún actualizadas las tarifas en los taxímetros, cobraban la diferencia por el porcentaje de aumento a los pasajeros.



“En situaciones similares a esta, ante el cambio de tarifas hemos tenido denuncias que los taxistas querían cobrar una diferencia, argumentando que estaba en vigencia la nueva tarifa, pero que no tenían tiempo para ir al técnico. Por eso decimos que la gente pague lo que diga el taxímetro, es responsabilidad del pasajero no dejarse estafar”, apuntó.



“Entró en vigencia el 40% de aumento y la tarifa diferencial para los días domingo y feriados nacionales, que tienen el mismo costo que el de la nocturna (que rige de 23 a 6)”, informó.



Cuadro tarifario



Como se recordará, el pasado martes 14 de marzo, el Concejo Deliberante por unanimidad aprobó el nuevo cuadro tarifario: la bajada de bandera, de $14,60 pasó a $20,44, y el valor de la ficha diurna (cada 100 metros) de $1,46, a $2,04. En tanto, la tarifa nocturna (desde las 23) de $19 pasó a $26,60. El valor de la ficha nocturna, se fue de $1,90 a $2,66, mientras que el tiempo de espera nocturno (por minuto), quedó en $2,66.



Sobre la tarifa diferencial, como se dijo, tiene el mismo costo que la tarifa nocturna.



“Los taxímetros tienen la capacidad de aceptar más tarifas y hay que ver cómo se funciona de aquí en adelante, para ver si surgen denuncia de usuarios. Hoy (ayer) notificamos a los tres talleres, adjuntando la ordenanza con el nuevo cuadro tarifario, para que con el instrumento legal vigente se adecuen los taxímetros”, expuso Bucci.



El funcionario agregó que a partir de este año será el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) el encargado de controlar los taxímetros. “Todo lo que sea instrumentos de medición se encargan ellos. Así como el auto tiene que hacer inspección mecánica en un taller autorizado, el taxímetro tiene que ser controlado por el Inti”, recalcó.