La crisis impactó en las ventas de cotillón y en la forma de celebrar los cumpleaños de los chicos

26/03/2019 - La actual recesión económica influyó en la caída de ventas en la mayoría de los rubros de los comercios minoristas, incluidos los de cotillón y de souvenirs para cumpleaños, aunque según indicaron desde distintos establecimientos especializados en este segmento, hay un cambio en la forma de festejar y de comprar por parte de los santiagueños.



“Nuestro rubro está sostenido ahora básicamente por el sector de repostería, porque todo lo que es cotillón y souvenirs ha tenido una caída muy fuerte. Las fiestitas, los cumpleañitos de los chicos se siguen celebrando pero con mucha menos euforia y presupuesto que hace unos años”, indicó Daniel, propietario de un negocio de cotillón en pleno centro de la ciudad.



Agregó que “la cantidad de artículos vendidos de cotillón ha caído casi un 40% y todavía más los artículos de souvenir. En el negocio global por ahí la facturación se puede haber sostenido, pero no cubre la expectativa de inflación que hay, es imposible sostener la situación de inflación en todos los rubros del negocio como sueldos, alquileres, impuestos, servicios, todo ha subidó mucho y sigue sostenido por la repostería y algo de venta de descartables”.



Los cambios



Además de destinar menos presupuesto para una fiestita de cumpleaños, las que ahora también volvieron a celebrarse en la casa del homenajeado, también hubo otros cambios.



Daniel indicó que “la gente va buscando productos sustitutos más económicos. Por ejemplo, antes compraba un bizcochuelo ya hecho y los productos para decorarlo. Ahora, prefiere comprar una premezcla para hacerlo en la casa, ha cambiado la facilidad por la mano de obra personal”.



Asimismo, otro de los cambios que se notan en el rubro es que se compran menos globos que antes. “El globo en el cotillón es lo que más ha caído. Se sigue celebrando la fiesta, pero si antes se compraban 3 paquetes de globos para adornar y regalar a los invitados, ahora se compra un solo paquete”, agregó Alberto, vendedor de otro local de cotillón.



A su vez, otro producto que se consume cada vez menos son los souvenirs. Liliana coincidió con Daniel en que “hay una merma en la venta, la gente ahora trata de comprar algo útil para darle de recuerdo a los chicos, cosas que les sirvan”.



Daniel agregó que “ya no se venden ninguno de esos souvenirs de yeso, madera o vidrio”.



Otro cambio fue en la demanda de tarjetitas de invitación. Alberto explicó que “hoy en día las invitaciones que se hacen para los cumpleaños de los chiquitos son todas imágenes que se pasan por Whatsapp. Las tarjetitas de papel con personajes ya no se venden. Antes, para un cumpleañitos se vendían como mínimo 2 ó 3 paquetes de invitaciones, pero ahora por la tecnología eso ha cambiado y casi no se venden”, agregó el vendedor.