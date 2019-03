La lluvia deja en evidencia a los ingenieros de Tesla

Hoy 09:08 -

Un tuit del dueño de un vehículo marca Tesla dejó expuestos a los diseñaron del famoso auto.

El video publicado en Twitter muestra como al abrir el maletero de su Tesla empapado por la lluvia, el agua corre hacia el interior de la cajuela. "Nadie en Tesla ha visto la lluvia antes", comentó el hombre el diseño del vehículo.

El tuitero no específico de qué modelo se trataba. Sin embargo, el coche parece ser un Tesla Model 3, presentado en el 2016 y distribuido desde julio del 2017.

La grabación ha sido compartida más de 6.000 veces y más de 21.000 usuarios la han marcado con 'Me gusta'.

Nobody at Tesla has ever seen rain before. pic.twitter.com/3oCNOZFFvn