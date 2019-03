El reto del microondas, el nuevo desafío viral de las redes

Hoy 09:20 -

Los retos virales son una tendencia que se repiten todos los años. El nuevo desafío que ahora inunda las redes sociales es el 'Microwave challenge', que traducido al español significa El reto del microondas.

El mismo consiste en sentarse en el suelo y girar sobre el propio eje sin usar las extremidades, al menos de manera perceptible, de modo que se simula el movimiento de los alimentos dentro de los microondas, según describe el sitio 20minutos.es. Los métodos son muy variados: algunos optan incluso por utilizar hilos tirados por un tercero para completar el desafío.

Her: What’s taking you so long to text back Me: #microwavechallenge pic.twitter.com/dZ0FKLcCSe