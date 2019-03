Maverick y Quartararo listos para Las Termas

Hoy 11:05 -

Maverick Viñales y Fabio Quartararo publicaron en sus cuentas de Twitter su entusiasmo por el Gran Premio de Argentina que se viene este fin de semana.

El español de Yamaha colgó un video "entrenando" para la carrera en Las Termas de Río Hondo.

Training my skills before Argentina GP ( still 2017 paint.. sorry ) #12gang pic.twitter.com/IEHHHs0Nuf