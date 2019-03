“Víctor y Valentino” traen mitología a Cartoon Network

Hoy 21:01 -

La nueva serie animada “Víctor y Valentino”, que narra las aventuras de dos medio hermanos que recorren historias de la mitología mesoamericana, llegará a la pantalla de Cartoon Network el sábado 30 de marzo.

La premiere comenzará en la señal local a las 20 y se transmitirá en simultáneo también por las pantallas de Colombia, México, Chile y Estados Unidos, mientras que los capítulos siguientes se estrenarán los lunes a las 19.45. Creada por el animador de origen latino Diego Molano, la tira narra cómo Víctor y Valentino aprenden a apreciar las peculiaridades y diferencias del otro al tiempo que exploran Monte Macabro, un pequeño y misterioso pueblo, donde las leyendas y mitos del folclore mesoamericano cobran vida.

“Es una comedia sobrenatural de dos medio hermanos que se quedan con su abuela por el verano en un pueblo Monte Macabro. Los personajes son muy distintos entre sí y eso genera que la serie tenga humor, misterio y travesuras”, cuenta Molano en diálogo con Télam. El ilustrador, que trabajó previamente como artista de storyboard (guionista gráfico) en “Las chicas superpoderosas”, propone una narrativa auténtica y personajes inclusivos que traen a la actualidad criaturas olvidadas del folclore y sitios que solo fueron descritos en los mitos.

¿Por qué decidiste contemplar en la tira la temática mitológica? La mitología mesoamericana es algo que me fascina desde que soy niño, mi abuelo me contaba todas esas historias. Yo fui a la escuela de arte desde los 12 años y todo el arte que hacía tenía que ver con ello. Siempre me dio curiosidad por qué esta mitología nunca tuvo espacio en la televisión en Estados Unidos. ¿Qué te interesa de la mitología mesoamericana? Me interesa lo visual, el diseño, porque son maestros del diseño.

Las pirámides, las esculturas, los dibujos, eso me atrajo inicialmente, y después los mitos. “Quinto Sol” (leyenda prehispánica mexicana) es algo conmovedor y siempre me encantaba leer ese tipo de historias. ¿Por qué considerás que nunca tuvo espacio en la pantalla? No sé por qué. Si empiezas a pensar en los mitos que sí tienen espacio en la televisión, conocés Hércules, de la mitología griega, todo el mundo sabe quién es Thor, de la mitología nórdica, pero no sé por qué nunca se vieron dioses de la mesoamericana.

¿Cómo se articulan la serie y los mitos? Los personajes tienen que ver con personajes de la mitología. A medida que ves más episodios, vas descubriendo quién es quién. Cada episodio está relacionado con un mito, una leyenda o un cuento folclórico. Si bien el ADN de Cartoon Network es el entretenimiento, la serie además de entretener, ¿educa? Sí, un poco. Primeramente hay que entretener, si hay educación solamente no sirve porque hay que reírse. Si puedo educar un poco dentro de eso, entonces hice mi trabajo. Es como esconder la medicina dentro del chocolate.>