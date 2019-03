El Torneo Amistad 2019 tendrá este sábado su cuarto capítulo

Hoy 21:39 - La Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueño (Afis) programó para el próximo sábado la cuarta fecha de su certamen “Amistad 2019”, que se disputará en las canchas del predio de UPCN. La cartelera completa es la siguiente: C a t e g o r í a 2006/07: 9, S. Portillo vs. Niños Unidos, Cebollita vs. Donis B y Café Rodríguez vs. Atlético Jrs.; 9.30, Gauchos A vs. Orlando Leiva y Gauchitos vs. Donis A; 10, Real vs. Raúl Pinto; 10.30, Juventud Ferroviaria vs. Yanda B; 11, Las Pulgas vs. Gauchos B; 11.30, Yanda A vs. Tapia; 12, San Fernando vs. Maco; 12.30, Ernesto Oliva vs. Nueva Francia; 13, Walter Toloza vs. Quiroga. Libre: Sportivo B. Categoría 2008: 9.30, Donis vs. Las Pulgas; 10, Atlético Santiago vs. San Fernando; 10.30, Raúl Pinto vs. Nueva Francia; 11, Gauchos vs. Maco; 11.30, Walter Toloza vs. Pekes; 12, Juventud Ferroviaria vs. Quiroga; 12.30, Café Rodríguez vs. Tapia; 13, Orlando Leiva vs. Ernesto Oliva. Libre: Jrs. Categoría 2009: 9.30, Sportivo vs. Gauchos; 10, Quiroga vs. Donis; 10.30, San Fernando vs. Tapia; 11, Pekes vs. Las Pulgas; 11.30, Real vs. Yanda; 12, Niños Felices vs. Ernesto Oliva; 12.30, Atlético Santiago vs. Cebollita; 13, Gauchitos vs. Niños Unidos. Categoría 2010: 10, Real vs. Orlando Leiva, Gauchos vs. Quiroga; 10.30, Raúl Pinto vs. Cebollita; 11, Las Pulgas vs . Café Rodríguez; 11.30, Nueva Francia vs. Walter Toloza; 12, Juventud Ferroviaria vs. San Fernando; 12.30, Gauchitos vs. Tapia; 13, Atlético Santiago vs. Donis. Categoría 2011: 10.30, Juventud Ferroviaria vs. Gauchos, Real vs. Maco; 11, Raúl Pinto vs. Atlético Jrs; 11.30, Café Rodríguez vs. Orlando Leiva; 12, Niños Felices vs. Las Pulgas; 12.30, Atlético Santiago vs. Niños Unidos; 13, Nueva Francia vs. Tapia. C a t e g o r í a 2012/13: 11, Pastorcito vs. San Fernando; 11.30, Atlético Santiago vs. Juventud Ferroviaria; 12, Niños Felices vs. Pekes; 12.30, Las Pulgas vs. Maco; 13, Café Rodríguez vs. Cebollita.