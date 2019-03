Sebastián Legresti visitó a San Andrés de Tucumán

Hoy 21:41 - LAS TERMAS, Río Hondo (C). La escuela de fútbol Infantil “Sebastián Legresti” visitó el fin de semana pasado la provincia de Tucumán, donde enfrentó en un amistoso a la escuela de fútbol de San Andrés. Los partidos se jugaron el domingo en la vecina provincia. El viaje le sirve al equipo termense para ir preparándose para la temporada de fútbol de inferiores que se iniciará dentro de algunos meses, organizado por la Liga Termense de Fútbol. Los resultados de los partidos fueron los siguientes: en la categoría sub 7/8 empataron 1 a 1; en la sub 9/10 Legresti venció por 3 a 1; sub 11/12 el combinado termense goleó 5 a 1, en el sub 13 ganó la visita por 4 a 2, en el sub 15 perdió Legresti por definición desde el punto del penal tras igualar 1 a 1. Además confraternizaron los padres, en su partido igualaron 1 a 1 mientras que las madres también jugaron igualando su partido en un gol por bando. “Como todos los años ya estamos viajando para jugar con equipos en este caso de Tucumán, esto nos sirve para ir buscando minutos en cada categoría y que estemos preparados para participar de los torneos que organizará la Liga Termense de Fútbol”, expresó el coordinador General Sebastián Legresti.